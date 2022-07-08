Анонсы событий и мероприятий на 9, 10 и 11 июля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое, десятое и 11-е июля.

9 июля, суббота:

В 9 часов в заповеднике «Аркаим» начнет работу ярмарка мастеров – в рамках работы проходящего с восьмого по десятое июля XV областного фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов «Аркаим». Программа фестиваля – здесь.

В 11 часов состоится третий фестиваль сельского экотуризма «АГНЕРУ». В программе традиционного фестиваля - ярмарка ремесленников, мастер- классы от лучших мастеров Южного Урала, деревенская еда, приготовленная на костре и углях, народные гуляния, а также открытие новой экотропы «Веселовская околица» (село Веселовка, улица Пугачева, 84, фестивальная поляна первой школы экотуризма «Веселая Мельница»).

В 12 часов стартует областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2022». Впервые он пройдет на спортивном аэродроме поселка Калачево Копейского городского округа. Участие в событии примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 12 часов в челябинском городском саду имени Пушкина, на площадке фестиваля песочных скульптур, состоится выступление иллюзиониста. Ловкость рук и удивительные фокусы никого не оставят равнодушными. Кроме того, здесь запланирован мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности, который Россия отметила накануне, восьмого июля. Участникам предложат смастерить символ праздника - ромашку. Она станет прекрасным подарком ко Дню семьи.

В 12 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Незабываемые мгновения счастья», в экспозиции которой будут представлены живописные и графические работы Ольги Масалыгиной (улица Сони Кривой, 30).

В 12 часов в Доме архитектора Челябинска начнется открытый воркшоп, на котором Никита Петров - кандидат филологических наук - научит правильно составлять опросники (проспект Ленина, 41-А).

В 17 часов Дом архитектора Челябинска приглашает на практикум, на котором художник и член независимой кураторской группы «Клоповник» расскажет о способах применения технологии 3D-сканирования (Челябинск, кафе «Культ», улица Свободы, 72-А).

В 18 часов состоится фестиваль современного искусства и электронной музыки в центре креативных индустрий SVOBODA2. Мероприятие начнется вечером и охватит две локации: ДВОР и ЦЕХ. В рамках фестиваля на площадке ДВОР с 18 до 22 часов будет проходить выставка современного искусства от челябинских художников и гаражный сейл от местных брендов одежды и шоурумов. Главным хедлайнером мероприятия на площадке ЦЕХ - здесь начало в 22 часа - выступит проект 2Whales. Также в фестивале примут участие обладатели номинации «Прорыв Года» от Chezh Drum and Bass Awards и владельцы лейбла High Resistance Recordings (Челябинск, Центр креативных индустрий SVOBODA2, улица Свободы, 2). Вход на локацию ДВОР: свободный. Вход на локацию ЦЕХ: 400/500 рублей.

В 19 часов в челябинском городском саду имени Пушкина (центральная сцена) в честь юбилея Карена Шахназарова будут показывать комедию «Мы из джаза».

В 22 часа по случаю состоявшегося накануне Дня любви, семьи и верности челябинский центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина приглашает на кинопоказ под открытым небом. В программе вечера – мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». Вход свободный (летний театр).

10 июля, воскресенье:

В девять часов стартует экскурсия на поселение Аркаим для участников фестиваля с одноименным названием.

В 12 часов в челябинском городском саду имени Пушкина состоится публичная акция, посвященная здоровому образу жизни. Гостей «Здорового выходного» ждут на территории фестиваля песочных скульптур.

В 12 часов Дом «Аквариум» приглашает ребят на развлекательную программу с аниматором (Челябинск, улица 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» имени Тищенко).

В 12 часов состоится торжественное открытие фестиваля сап-серфинга GlobalSupMania, который состоится в акватории Шершневского водохранилища (Челябинск, улица Лыжных Батальонов, 7, территория спортшколы по гребле на байдарках и каноэ).

11 июля, понедельник:

В 9 часов с площади города-спутника Эльтаун (ЖК «Город L-Town», Челябинск) стартует всероссийский автопробег-2022 «Малоэтажная Россия». Его организует АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства» Республики Татарстан для популяризации качественного частного домостроения. Маршрут поездки: Челябинск - Уфа - Менделеевск - Казань - Нижний Новгород - Доброград - Москва.

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска. Оно будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов Дом архитектора Челябинска приглашает на онлайн-лекцию «Работа с текстом» от Полины Патимовой - архитектора, выпускницы школа МАРШ и Уральской архитектурной академии.

В 12 часов Челябинский государственный университет приглашает на «Зеленый понедельник». Старт – в Ботаническом саду, по окончании занятий – экскурсия по оазису вуза. Постоянным слушателям – призы.

ДЛЯ СПРАВКИ:

9 июля - Давид Земляничник.

9 июля - праздник Тихвинской иконы Божией Матери.

9 июля - День сахарного печенья.

9 июля - День веры в единорогов.

9 июля - День московского транспорта.

Именины девятого июля отмечают Ян, Тихон, Павел, Нил, Иван, Егор, Денис, Давид, Георгий.

10 июля - День российской почты.

10 июля - День рыбака.

10 июля - День действий против рыбной ловли.

10 июля - Самсон Сеногной.

10 июля - день рождения футбольного свистка.

10 июля - День котенка.

10 июля - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.

10 июля - День полета на зонтике.

10 июля - День пикника с плюшевым мишкой.

10 июля - День коктейля «Пина Колада».

10 июля - День сбора черники.

Именины десятого июля отмечают Ян, Самсон, Петр, Мартин, Лука, Иван, Егор, Георгий, Вольдемар, Владимир, Александр, Яна, Иванна.

11 июля - Всемирный день народонаселения.

11 июля - День художника по свету.

11 июля - Всемирный день шоколада.

11 июля - Крапивное заговенье.

11 июля - День подбадривания одиноких.

Именины отмечают Ян, Сергей, Павел, Иосиф, Иван, Григорий, Герман, Василий.