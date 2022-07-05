Воды челябинских Шершней примут соревнования по сап-серфингу

В акватории Шершневского водохранилища в Челябинске в воскресенье, десятого июля, пройдет фестиваль сап-серфинга GlobalSupMania.

В рамках мероприятия пройдут соревнования в категориях PRO, «Любители» и «Юниоры». В короткой дистанции к участию допускаются парни и девушки в возрасте от десяти до 18-ти лет.

Гонка проводится в открытом классе (надувные доски) на дистанции двести метров по прямой без поворотов.

Любители будут соревноваться в средней дистанции. Заплыв является массовым с одновременным стартом участников. Дистанция - два километра с одним правым поворотом.

Профессионалы будут состязаться в открытом классе (любой сапборд) на дистанции четыре километра с двумя правыми, одним левым поворотом.

Схемы дистанций будут доступны для участников на сайте организатора и указаны в гоночной инструкции не позднее чем за 24 часа до начала гоночного дня. Призовой фонд в категории PRO составляет 72 тысячи рублей.

Гостей фестиваля ждет развлекательная программа: конкурсы, розыгрыши, пляжные игры и мастер-классы от профессиональных спортсменов. Участником соревнований может стать любой желающий, кто подаст заявку на сайте.

Регистрация участников начнется десятого июля в 11 часов по адресу: улица Лыжных Батальонов, 7 на территории спортшколы по гребле на байдарках и каноэ.

Программа фестиваля:

11:00-12:00 — регистрация участников на заплывы;

11:00-12:00 — сап-йога и открытая тренировка от спортивного партнера фестиваля;

12:00-12:10 — торжественное открытие фестиваля;

12:20-13:00 — спринты по 4 человека (отдельно мужчины и женщины) на выбывание;

13:00-13:30 — финал спринтов;

13:40-14:00 — спринты юниоров (отдельно юноши и девушки);

14:30-15:30 — техническая гонка PRO (совместно мужчины и женщины);

15:30-16:30 — техническая гонка «любители» (совместно мужчины и женщины);

12:00-16:30 — работа спортивной зоны от партнера, пляжные активности, работа детской зоны;

16:30-17:00 — подведение итогов сап-соревнований и спортивных активностей, вручение медалей, подарков и призов, закрытие фестиваля.