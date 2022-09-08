Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске, где ведутся работы по реконструкции и благоустройству.

В 10 часов состоится традиционная военно-спортивная игра среди студентов профессиональных образовательных организаций «Уральская зарница» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, парк «Сад Победы»).

В 10 часов около Памятника тракторозаводцам начнется торжественное построение команд, каждая из которых продемонстрирует воинскую дисциплину и навыки марширования.

В 11 часов стартует военно-спортивная эстафета. В программе – стрельба из пневматической винтовки, метание «гранаты», разборка и сборка макета автомата Калашникова, бег в общевойсковом защитном костюме и «тушение пожара».

В 14 часов - торжественная церемония награждения победителей.

В 11 часов состоится пресс-конференция сопредседателя штаба Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна по итогам его поездки на II Международный форум по сохранению тигра во Владивостоке (Челябинск, ул. Цвиллинга, д.20, региональный исполком Народного фронта).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Как повысить квалификацию на рынке труда за счет государства» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов 30 минут в Челябинске состоится открытие мемориала Игоря Курносова. Программу 2022 года дополнил этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам – «РАПИД Гран-При России» (пр. Ленина, д. 35, Центр Международной Торговли).

С 12 до 17 часов в сквере им. Колющенко в Челябинске пройдет «Парк безопасности» – профилактическая акция, направленная на формирование навыков безопасного поведения ребенка в городе. В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора Ирина Гехт. На протяжении дня школьники смогут посетить специальные площадки, на которых в виде игр и мастер-классов ребят обучат правилам поведения в различных непредвиденных ситуациях (Челябинск, ул. Доватора, д. 15).

В 13 часов на территории комплекса «Золотая гора» (Челябинск) состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона».

Для удобства граждан до мемориала запустят дополнительный автобус. ОН будет курсировать от поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса с 11 часов до 13 часов и по окончании мероприятия в обратном направлении с 14 часов 30 минут до 16 часов.

В 14 часов состоится медиа-встреча представителей СМИ и НКО (Челябинск, ул. Красная, 4, пресс-центр «Комсомольской правды»).

В 15 часов стартует хакатон для разработчиков в рамках Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Он продлится до 15 часов 11 сентября (Челябинск, пр. Ленина, 35, Конгресс-холл).

В 15 часов 30 минут - церемония открытия Хакатона, в ней примет участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В 16 часов - презентация кейса от кейсодержателя + презентация Цинкового завода.

В 16 часов 30 минут - старт Хакатона.

В 17 часов - сессия «Вопрос-ответ» с кейсодержателем.

В 18 часов Челябинский театр драмы имени Наума Орлова откроет новый сезон комедией «Женитьба» 16+ (Челябинск, пл. Революции, 6).

В 18 часов 30 минут - стендап-комедия «Мой блистательный развод» (18+) на малой сцене.

В 18 часов состоится творческая встреча для молодежи и студентов с актером театра и кино, телеведущим, членом Союза кинематографистов – Евгением Воскресенским (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 32, учебный класс на третьем этаже корпуса при Свято-Симеоновском кафедральном соборе). Регистрация.

На встрече гость расскажет о себе, о своих духовных поисках, о вере, актерском мастерстве, благотворительности и т.д. Также ответит на вопросы зрителей.

В 18 часов 30 минут детская филармония Челябинской области празднует первую годовщину своей работы. На ее сцене пройдет большой праздничный гала-концерт, приуроченный к годовщине работы культурного учреждения (ул. Солнечная, 5).

В 18 часов – пресс-подход с директором Детской филармонии Татьяной Денисовой, руководителями детских творческих коллективов, юными музыкантами — участниками концерта, учениками творческих студий Детской филармонии.

В 19 часов 30 минут в Челябинске на пешеходной улице Кировка состоится традиционный «Парад моды» под открытым небом (вход для СМИ со стороны улицы Елькина).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

9 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Пимена Великого.

9 сентября в народном календаре – Два Пимена.

9 сентября 1913 года Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю».

9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» («копейка»).