Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реставраторы компании АО «Ренессанс-реставрация» из Санкт-Петербурга готовятся показать жителям Ч
08.09.2022

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.09.2022

Хакеры взломали «Аркаим» и от лица заповедника просят денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Персона
Персона
08.09.2022

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В Челябинской области отменили автобусный маршрут Челябинск - озеро Увильды (база «Лесное озеро»)
08.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» заве
08.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2022

По факту стрельбы в парикмахерской Челябинска возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2022

Школьница сорвалась с Аракульского Шихана и погибла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2022

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08.09.2022

Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться
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08.09.2022

Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
Анонсы
Общество
08.09.2022 21:04

Анонсы событий и мероприятий на девятое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ряд объектов в Челябинске, где ведутся работы по реконструкции и благоустройству.

В 10 часов состоится традиционная военно-спортивная игра среди студентов профессиональных образовательных организаций «Уральская зарница» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, парк «Сад Победы»).

В 10 часов около Памятника тракторозаводцам начнется торжественное построение команд, каждая из которых продемонстрирует воинскую дисциплину и навыки марширования.

В 11 часов стартует военно-спортивная эстафета. В программе – стрельба из пневматической винтовки, метание «гранаты», разборка и сборка макета автомата Калашникова, бег в общевойсковом защитном костюме и «тушение пожара».

В 14 часов - торжественная церемония награждения победителей.

В 11 часов состоится пресс-конференция сопредседателя штаба Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна по итогам его поездки на II Международный форум по сохранению тигра во Владивостоке (Челябинск, ул. Цвиллинга, д.20, региональный исполком Народного фронта).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Как повысить квалификацию на рынке труда за счет государства» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов 30 минут в Челябинске состоится открытие мемориала Игоря Курносова. Программу 2022 года дополнил этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам – «РАПИД Гран-При России» (пр. Ленина, д. 35, Центр Международной Торговли).

С 12 до 17 часов в сквере им. Колющенко в Челябинске пройдет «Парк безопасности» – профилактическая акция, направленная на формирование навыков безопасного поведения ребенка в городе. В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора Ирина Гехт. На протяжении дня школьники смогут посетить специальные площадки, на которых в виде игр и мастер-классов ребят обучат правилам поведения в различных непредвиденных ситуациях (Челябинск, ул. Доватора, д. 15).

В 13 часов на территории комплекса «Золотая гора» (Челябинск) состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона».

Для удобства граждан до мемориала запустят дополнительный автобус. ОН будет курсировать от поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса с 11 часов до 13 часов и по окончании мероприятия в обратном направлении с 14 часов 30 минут до 16 часов.

В 14 часов состоится медиа-встреча представителей СМИ и НКО (Челябинск, ул. Красная, 4, пресс-центр «Комсомольской правды»).

В 15 часов стартует хакатон для разработчиков в рамках Всероссийского форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Он продлится до 15 часов 11 сентября (Челябинск, пр. Ленина, 35, Конгресс-холл).

В 15 часов 30 минут - церемония открытия Хакатона, в ней примет участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

В 16 часов - презентация кейса от кейсодержателя + презентация Цинкового завода.

В 16 часов 30 минут - старт Хакатона.

В 17 часов - сессия «Вопрос-ответ» с кейсодержателем. 

В 18 часов Челябинский театр драмы имени Наума Орлова откроет новый сезон комедией «Женитьба» 16+ (Челябинск, пл. Революции, 6).

В 18 часов 30 минут - стендап-комедия «Мой блистательный развод» (18+) на малой сцене.

В 18 часов состоится творческая встреча для молодежи и студентов с актером театра и кино, телеведущим, членом Союза кинематографистов – Евгением Воскресенским (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 32, учебный класс на третьем этаже корпуса при Свято-Симеоновском кафедральном соборе). Регистрация.

На встрече гость расскажет о себе, о своих духовных поисках, о вере, актерском мастерстве, благотворительности и т.д. Также ответит на вопросы зрителей.

В 18 часов 30 минут детская филармония Челябинской области празднует первую годовщину своей работы. На ее сцене пройдет большой праздничный гала-концерт, приуроченный к годовщине работы культурного учреждения (ул. Солнечная, 5).

В 18 часов – пресс-подход с директором Детской филармонии Татьяной Денисовой, руководителями детских творческих коллективов, юными музыкантами — участниками концерта, учениками творческих студий Детской филармонии.

В 19 часов 30 минут в Челябинске на пешеходной улице Кировка состоится традиционный «Парад моды» под открытым небом (вход для СМИ со стороны улицы Елькина).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, экскурсии, акции, игры и многое другое.

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

9 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Пимена Великого.

9 сентября в народном календаре – Два Пимена.

9 сентября 1913 года Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю».

9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» («копейка»).

Автор: Любовь Юрина
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08.09.2022

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«Аркаим» (Челябинская область) сегодня, восьмого сентября, подвергся хакерской атаке, в резу
08.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинск – город металла и город торговли. Это – металлургический край России. 88 лет зд
Персона
Персона
08.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть

07.09.2022 10:56

В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

07.09.2022 10:30

Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку

07.09.2022 10:28

На Южном Урале вводится новая мера поддержки семей с детьми, имеющими редкие заболевания

07.09.2022 10:17

ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию

07.09.2022 10:04

Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города

07.09.2022 09:34

В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину

06.09.2022 18:28

Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов

06.09.2022 17:38

Челябинская область получит 143,3 миллиона рублей на ликвидацию незаконных свалок

06.09.2022 17:15

«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»

06.09.2022 17:09

Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)

06.09.2022 16:59

Детские железные дороги ЮУЖД в летний сезон перевезли более 86 тысяч пассажиров

06.09.2022 16:52

В среду в Челябинской области прохлада и дожди

06.09.2022 16:37

Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле 18+

06.09.2022 16:35

Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права

06.09.2022 16:24

В общественном транспорте челябинцы узнают истории появления улиц и площадей

06.09.2022 15:53

ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

06.09.2022 15:46

Погибший на камчатской вершине магнитогорец был профессором в МГТУ имени Носова

06.09.2022 15:45

В ряде городов Челябинской области отопительный сезон начнут уже 12 сентября

06.09.2022 15:34

В Усть-Катаве перевернулась лодка, сорокалетний мужчина не сумел доплыть до берега

06.09.2022 15:11

Абоненты МегаФона в Челябинской области теперь могут звонить через VoWiFi по всей стране

06.09.2022 15:07

Челябинцы могут получить водительскую справку за один визит в ГКБ №1

06.09.2022 14:22

Жители двух сел Вознесенка: Дороги в поселениях (и к школе) ужасные, яма на яме

06.09.2022 13:44

«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в малых населенных пунктах Челябинской области

06.09.2022 13:18

В Челябинске озеро Смолино раскрасили белые паруса

06.09.2022 13:07

На Каслинской для челябинцев обустроили трамвайные платформы с остановками

06.09.2022 12:54

В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело

06.09.2022 12:33

Текслер добавил новые обязанности шести своим заместителям

06.09.2022 11:39

По вине пьяного иностранца на трассе в Сосновском районе тяжело пострадали девушка и ребенок

06.09.2022 11:30

За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое

06.09.2022 11:05

ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след

06.09.2022 10:23

Жители Кассельского пожаловались Текслеру на планы по закрытию станции скорой помощи в их поселке

06.09.2022 10:18

В числе девяти погибших на Камчатке альпинистов был житель Магнитогорска

06.09.2022 09:55

Деревья «Зигальги» стали светиться в темноте

06.09.2022 09:27

Текслер предложил провести в Челябинске форум по развитию экологического туризма

05.09.2022 20:57

Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета

05.09.2022 20:50

Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений

05.09.2022 18:01

Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (18+)

05.09.2022 16:53

Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней