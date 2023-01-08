Анонсы событий и мероприятий на девятое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое января.

В 17 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 17 до 19 часов - Театрализованная игровая программа «Сказочные подарки Золотой рыбки».

С 17 до 19 часов - Игровая программа «Море волнуется раз…».

С 17 до 20 часов - Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 января - Международный день хореографа.

9 января – третий день рождественских Святок.

9 января в народном календаре – Степанов день.

9 января 1769 года в России введены первые бумажные деньги – ассигнации.