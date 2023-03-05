05.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
05.03.2023
В Кыштыме на пожаре погиб хозяин частного дома
05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
05.03.2023
Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО
04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
01.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе марта (18+)
28.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое марта (18+)
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023