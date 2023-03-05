Анонсы событий и мероприятий на шестое марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое марта.

В 10 часов состоится чрезвычайная сессия Собрания депутатов Миасского городского округа шестого созыва (Миасс, пр. Автозаводцев, 55, конференц-зала администрации).

В 10 часов начнутся мероприятия для детей и подростков в детских библиотеках Челябинска.

В 17 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится бесплатный кинопоказ фильма «Мама» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60, Коралловый зал).

В 18 часов в ДК «Сокол» состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1).

В 18 часов в ДК «Бригантина» состоится праздничная программа, посвященная Международному женскому дню (пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

ДЛЯ СПРАВКИ

Шестого марта - Международный день зубного врача.

Шестого марта 2023 года - День театрального кассира.

Шестого марта в православном календаре – Празднование в честь Козельщанской иконы Божией Матери.

Шестого марта в народном календаре – Тимофей Весновей.