Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье февраля.
В 8 часов начнется акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. На базе ЧОККВД пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке.
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что нового Челябинская область готова предложить туристам».
В 13 часов в пресс-центре ТАСС состоится онлайн пресс-конференция, посвященная ходу реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в Челябинской области. Принимают участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов и заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».
Справка.
3 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Грека.
3 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Исповедника.
3 февраля в народном календаре Максимов день, Максим – утешитель.
3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину.
3 февраля 1815 года в Швейцарии начал функционировать первый в мире промышленный сыроваренный завод.
3 февраля – в 1966 году советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.