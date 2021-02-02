«Школа подготовки к освобождению» ГУФСИН помогает осужденным адаптироваться на воле

В поселке Шагол подрядчик за свой счет восстановил освещение улицы, находящейся на балансе минобороны

В Челябинской области из-за снегопада продлено ограничение движения большегрузов на трассе М-5

Присяжные признали жителя Магнитогорска виновным в убийстве бывшей тещи и свидетельницы преступления

Анонсы событий и мероприятий на третье февраля

Апелляционный суд встал на сторону общественников в вопросе изменения границ Челябинского бора

Власти Челябинской области будут обжаловать решение суда по изменению границ бора

Анонсы событий и мероприятий на третье февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье февраля.

В 8 часов начнется акция «Онкопатруль», приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком. На базе ЧОККВД пройдет бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи. Мероприятия состоятся в Челябинске, Златоусте и Троицке.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что нового Челябинская область готова предложить туристам».

В 13 часов в пресс-центре ТАСС состоится онлайн пресс-конференция, посвященная ходу реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в Челябинской области. Принимают участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов и заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Справка.

3 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Грека.

3 февраля в православном календаре - День памяти преподобного Максима Исповедника.

3 февраля в народном календаре Максимов день, Максим – утешитель.

3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину.

3 февраля 1815 года в Швейцарии начал функционировать первый в мире промышленный сыроваренный завод.

3 февраля – в 1966 году советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.