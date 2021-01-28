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Южноуральцам предлагают бесплатно обследоваться на рак кожи

Жители Челябинской области смогут бесплатно получить бесплатные консультации дерматологов и узнать, как исключить риск развития злокачественных новообразований. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком и пройдет третьего и четвертого февраля в Челябинске, Златоусте и Троицке.

Специалисты Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера проведут бесплатный прием пациентов с целью ранней диагностики меланомы и других злокачественных образований кожи.

Обследование будет проводиться только по предварительной записи (нужно указать, что вы записываетесь на консультацию в рамках ранней диагностики меланомы). При посещении необходимо иметь паспорт, медицинский полис и снилс (страховое свидетельство).

Адреса и время проведения акции:

- Челябинск, ул. Яблочкина, 24, с 8 до 18 часов.

- Златоуст, ул. Гагарина, 3 линия, дом 7, с 8 до 15 часов.

- Троицк, ул. Гагарина, 90, с 8 до 15 часов.

Телефоны для записи: 8 (351) 232-83-83; 8 (351) 232-00-28; 8 (351) 261-06-48;

8 (800) 201-06-29 – единый номер для всех подразделений. Телефон регистратуры в Златоусте: 8-351-365-02-72, в Троицке - 8 (351) 632-49-94.

Меланома одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования. Врачи призывают население регулярно следить за родинками и обращаться к специалистам, если образование на коже ассиметричное, имеет неровные границы, неоднородный цвет, размер больше шести миллиметров, а также особенно, если оно меняет форму и окрас.