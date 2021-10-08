Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое и десятое октября (добавляется по мере поступления информации).

9 октября, суббота

В 10 часов в Челябинске впервые пройдут Региональные старты по роллер-спорту для детей с особенностями здоровья «Ролики мечты», поддержанные грантом губернатора Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 2, территория Центра креативных индустрий «Креативный̆ Кластер SVOBODA2», коп. 5В).

С до часов до 10 часов 45 минут - регистрация участников.

С 10 часов 45 минут до 11 часов – торжественное открытие.

С 11 часов до 12 часов 30 минут - заезды участников.

С 12 часов 30 минут до 13 часов - награждение участников.

В 10 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Челябинске Уральская Лига Дрифта проведет соревнования GYMKHANA-2021. Прямая трансляция

Программа:

С 9 до 12 часов - регистрация участников.

С 10 часов до 14 часов 30 минут - тренировки, квалификация.

С 15 до 17 часов - заезды по системе «дуэль».

С 17 часов до 17 часов 30 минут - награждение призёров соревнований.

С 10 до 15 часов в рамках областного интерактивного проекта «Территория здоровья» в Миассе пройдет выездной прием медицинских специалистов ЧОКБ. Десять докторов из областной больницы проведут «Углубленную диспансеризацию» миассцев, переболевших коронавирусной инфекцией (ГБ № 1 - Пролетарская, 20, ГБ№ 2 - Ильменская, 81 и ГБ№ 3 - Нахимова, 23).

С 14 часов до 15 часов 15 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества, который проходит в Челябинске с 7 по 10 октября, состоится дискуссия «Продвижение бренда артиста с ОВЗ: каналы и инструменты». Среди участников –- стендап-комик, участник проектов StandUp, «Открытый микрофон» на ТНТ Сергей Детков (Бизнес-отель «ПаркСити»).

С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества состоится творческая встреча с актёром, певцом, шоуменом и телеведущим Стасом Ярушиным (Бизнес-отель «ПаркСити»).

10 октября, воскресенье

Православные христиане отметят Собор святых Челябинской митрополии.

В 8 часов 30 минут начнется Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).

- По окончании Литургии в дар Челябинской епархии будет передана уникальная икона Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение».

С 11 часов до 12 часов 30 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества, который проходит в Челябинске с 7 по 10 октября, состоится интерактивная площадка: «Родители «особенных» детей: где искать помощь и поддержку» (Бизнес-отель «ПаркСити»).

С 16 часов до 16 часов 45 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества состоится творческая встреча с пианистом, джазовым импровизатором и певцом Олегом Аккуратовым (Бизнес-отель «ПаркСити»).

В 14 часов 30 минут состоится показ документального фильма «Где ты, Адам?» о жизни монахов в древнем монастыре Дохиар, расположенном на юго-западном побережье Афонского полуострова (кинотеатр «Синема Парк» на территории комплекса «Горки»).

С 18 часов до 19 часов 30 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества состоится гала-концерт проекта «Необыкновенные люди». Ведущий - Стас Ярушин. В программе номера от Александра Тронова, выступление Олега Аккуратова вместе с талантливой молодежью с инвалидностью со всей России (ДК Железнодорожников).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 октября - Всемирный день почты.

9 октября 2021 года - День астрономии.

9 октября 2021 года - Всемирный день мигрирующих птиц.

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

9 октября - День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

9 октября в календаре православных праздников - День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

9 октября в календаре православных праздников - День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

9 октября в календаре народных праздников - Иван Богослов.

9 октября 1874 года учрежден Всемирный почтовый союз.

9 октября 1943 года завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.

10 октября - Всемирный день психического здоровья.

10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября - Международный день каши.

10 октября 2021 года - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

10 октября в православном календаре – Собор святых Челябинской митрополии.

10 октября в народном календаре – Савватий Пчельник.

10 октября 1577 года в Московском Кремле создан Пушечный приказ.

10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография