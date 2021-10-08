В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму

В Челябинской области принято решение отложить проведение второго регионального форума Всемирного русского народного собора и открытие памятника императору Александру Второму на Алом поле.

Проведение Форума и открытие памятника было намечено на 10 октября 2021 года. «После совещания представители общества «Царьград» и Челябинской епархии приняли решение не совмещать эти значимые события с празднованием Собора святых Челябинской митрополии. Открытие памятника и проведение форума было решено перенести на другую дату, которая станет известна позднее», - уточнили в Челябинской епархии.

В воскресенье, 10 октября, состоится первое масштабное празднование Собора святых Челябинской митрополии.

Торжество включено в календарь официальных церковных праздников в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. В 2021 году праздник будет отмечаться второй раз, но впервые с таким размахом (в прошлом году помешала пандемия коронавируса).

Запланированные торжественные богослужения состоятся в Свято-Симеоновском соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32), как и планировалось. «Всенощное бдение начнется девятого октября в 17 часов, а Литургия – 10 октября в восемь часов 30 минут», - уточнили в Челябинской епархии.

Святую Божественную Литургию возглавят несколько митрополитов, в том числе правящий архиерей, митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Им будут сослужить епископы Челябинской митрополии, епископ Златоустовский Викентий, епископ Магнитогорский Зосима, епископ Нижнетагильский Феодосий и епископ Югорский Фотий. В конце Богослужения будет совершен молебен.

Запланирована прямая трансляция. Оба богослужения можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Союз».

Кроме того, будет передана частица мощей очень почитаемого святого Симеона чудотворца Верхотурского – покровителя Уральской земли. Ковчег будет торжественно перенесен перед началом Богослужения в Свето-Симеоновский кафедральный собор.