Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 марта.

11 марта, суббота

В 11 часов в Челябинске состоятся бесплатные курсы по русскому языку «Русский по субботам», организованные Тотальным диктантом. Занятие проведет преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания ЧелГУ Юлиана Корсакова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал).

С 12 до 15 часов в Экологическом парке Магнитогорска состоится гастрономический фестиваль «Искусство вкуса» (Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 1).

На площадках резидентов мероприятия можно познакомиться с продукцией и приобрести понравившиеся товары. Также гостей фестиваля ждет развлекательная программа.

В 13 часов в Историческом музее Южного Урала состоится лекция «Неза-бытое старое. Камнерезное искусство Урала в XX веке». Лектор Сергей Винокуров, кандидат искусствоведения из Екатеринбурга расскажет о глав-ных камнерезных предприятиях Советского Урала и о творческих поисках мастеров, работавших на этих заводах в XX веке (Челябинск, ул. Труда, 100, ГИМ ЮУ, восточная башня, первый этаж, Большой выставочный зал).

В 15 часов в ДК Колющенко состоится Третья игра Школьной лиги КВН (Челябинск, ул. Доватора, 15).

В 16 часов состоится лекция «Педиатр» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).

В 18 часов 30 минут состоится открытие Ателье MendIT Lab, где на открытых встречах расскажут много полезного о том, как ремонтировать одежду и как создавать свои кастомные вещи, которые нигде не купить (Челябинск, ул. Энтузиастов, 30Б).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, праздничные программы, обзоры, мастер-классы, клубные встречи, консультации, беседы и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

12 марта, воскресенье

В 15 часов в Челябинске состоится интеллектуальная игра для молодежи на тему «Достоевский и вера». Мероприятие посвящено Дню православной книги на Южном Урале (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия - моя история»)

ДЛЯ СПРАВКИ

11 марта 2023 года исполняется 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, которому немцы дали название «Дивизия чёрных ножей».

11 марта 2023 года в православном календаре – Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

11 марта - День работника органов наркоконтроля России.

11 марта - День сотрудников частных охранных агентств в России.

11 марта в народном календаре – Порфирий Поздний.

11 марта 1834 года Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».

12 марта 2023 года - День работников геодезии и картографии в России (отмечается во второе воскресенье марта).

12 марта - Всемирный день против кибер-цензуры.

12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы России.

12 марта по народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

12 марта 1832 года в балете впервые использовано платье под названием «пачка».

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России.