Анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа.

В выходные в Городском саду им. А.С. Пушкина в запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

В лектории SVOBODA2 пройдет турнир Уральский молот - это командный турнир по настольной военно-тактической игре с миниатюрами Warhammer 40000. Это один из крупнейших турниров в стране и самый крупный турнир на Урале (ул. Свободы, 2).

СВОП Weekend с просмотром фильма. На протяжении двух дней с 12:00 до 20:00 можно будет обменяться ненужными вещами (территория исторического дома, ул. Воровского, 5).

Расписание мероприятия

19 августа:

12:00 – 20:00 Лекторий; Работа маркета ресейлеров и samplesale от уральских дизайнеров.

13:00 – 19:00 Мастер-классы.

15:00 – 17:00 СВОП вещами.

17:00 – 18:00 СВОП книгами, растениями, украшениями.

18:00 – 19:00 СВОП очками от «Очки и Мода».

19:00 – 20:00 Перерыв и переоборудование площадки под закрытую часть.

20:00 – 23:00 Закрытый аукцион, презентация от уральских дизайнеров, а также концерт от хедлайнера. Вход по билетам.

20 августа:

12:00 – 20:00 Лекторий; Работа маркета ресейлеров и samplesale от уральских дизайнеров.

13:00 – 19:00 Мастер-классы.

15:00 – 17:00 СВОП вещами.

17:00 – 18:00 СВОП книгами и растениями.

20:00 – 21:00 Перерыв и переоборудование площадки под киночасть.

21:00 – 23:00 Кинопоказ фильма «Кому на Руси шить хорошо», а затем обсуждение с продюсером фильма.

19 августа

В Челябинске состоится юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов. По традиции в этот день Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина превратится в цветущий сад. Горожан ждут красочные экспозиции от местных садоводов, интересные мастер-классы и яркие выступления от ведущих артистов города. Выставка развернётся с 10:00. Начало концертной программы в 12:00.

На озере Увильды пройдет Кубок Губернатора по парусному спорту. В этом году соревнования получили статус межрегиональных. В них примет участие целая группа юных спортсменов из Свердловской области. Также на Увильдах традиционно соберутся воспитанники детских парусных школ из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Магнитогорска и взрослые любители парусного спорта из городов Челябинской области, Екатеринбурга, Уфы.

В 10 часов 30 минут в Челябинске начнется региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек (2009-2010 г.р.) – победители муниципальных этапов из городов и районов Челябинской области (стадион областной спортшколы по футболу, ул. Худякова, 31).

В 12 часов Челябинский областной аэроклуб ДОСААФ России совместно с тракторным заводом ДСТ-УРАЛ приглашает жителей Челябинска и близлежащих городов на праздник «День авиации» (Въезд на территорию проведения мероприятия со стороны ДСТ-АВИА).

В 12 часов начнется тематическое занятие «Мишутка» в Детском музее. Участники увидят на выставке «Творим, коллекционируем, играем» авторских кукол и игрушки, познакомятся с техникой их изготовления, а затем изготовят подвеску-медвежонка из запекаемой глины (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).

В 13 часов в ТРК «Горки» пройдёт традиционный праздник спорта – «Все на старты ГТО!». Участники выполнят нормативы вместе с тренерами и регистрируются для получения значка ГТО. Также в 13:00 проведут мастер-класс «Тай-дай футболка». Участники покрасят футболки по старинной технологии. Всё это под драйвовый Dj-set (ул. Артиллерийская, 136).

В 13 часов в челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка. В программе уже полюбившиеся хиты: прыжки с брызгами, прыжки без брызг, скоростные заплывы, барахтанье и демонстрация медвежьих пяточек (ул. Труда, 191).

В 13 часов в Доме Покровского начнется настоящий архитектурный интенсив. Начнется он с экскурсии по самому особняку: увидим роскошные интерьеры с хрустальными люстрами, узнаем как жили купцы в 19 веке благодаря экспозиции с подлинной антикварной мебелью. Экскурсовод расскажет о вкусах провинциальной элиты и о модных трендах эпохи 19-20 веков (ул. Труда, 98).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 16 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется VI международный флэшмоб «В ритме танго». В прошлом году в мероприятии приняли участие 72 города. Организаторы предлагают надевать лучшие наряды и приходить танцевать. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 18 часов на Летней эстраде исторического музея состоятся ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Кин-дза-дза».

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом смотрим кинофильм «Раба любви».

20 августа

Состоится кульминационное событие научно-популярного фестиваля исторической реконструкции «На Заставе» – масштабная историческая реконструкция битвы 1944 года, в которой принимали участие бойцы уральские танкисты, – битва при селе Стшельце (парк живой истории «Застава 18», Красноармейский район, в 2 км от пос. Пашнино 2-е, координаты 55°22'43.8"N 61°47'37.5"E).

В преддверии Дня Государственного флага РФ, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вместе с активной молодежью Кунашакского района поднимутся на гору Сугомак и установят на вершине флаг России.

В 11 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится мероприятие для собаководов и их любимцев. Любителям собак будут продемонстрированы навыки служебных собак, а также показаны способы обучения собак бытовым командам (площадка «Каштанка»).

В 12 часов в селе Еткуль на центральный площади пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Команды будут состязаться в силовом экстриме, семейной эстафете, а также выполнят нормативы ГТО (Центральная площадь).

В 12 часов в рамках реализации программы "Старшее поколение" Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс в технике пастель «Маки» (ул. Сони Кривой, 30).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 16 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется VI международный флэшмоб «В ритме танго». В прошлом году в мероприятии приняли участие 72 города. Организаторы предлагают надевать лучшие наряды и приходить танцевать. Вход свободный (ул. Труда, 100).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 августа - Преображение Господне.

19 августа - День рождения русской тельняшки.

19 августа - Всемирный день фотографии.

19 августа - День фронтовой собаки.

19 августа - День превращения в бабочку.

19 августа - День Мотострелковых войск РФ.

19 августа - Всемирный день медоносных пчёл.

19 августа - День почтовой марки (День филателии).

19 августа - День города - Екатеринбург.

19 августа - День города - Нижний Новгород.

19 августа - Международный день бездомных животных.

19 августа - День врача китайской медицины.

19 августа - Международный день орангутана.

19 августа - Международный день банта.

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа - Международный день подражания Джа-Джа Бинксу.

19 августа 1839 года открылась Пулковская обсерватория.

19 августа 1856 года в США запатентован способ получения сгущенного молока.

19 августа 1947 года впервые синтезирован витамин А.

19 августа 1981 года создана Группа специального назначения «Вымпел» КГБ СССР.

20 августа - Всемирный день лени.

20 августа - День рождения Чебурашки.

20 августа - День Воздушного Флота России.

20 августа - День рождения букваря.

20 августа - День музыкальных шкатулок.

20 августа - Всемирный день комара.

20 августа - День укрепления тылов.

20 августа - Международный день медицинского транспорта.

20 августа - День виртуальных миров.

20 августа 1634 года в Москве издан первый букварь.

20 августа 1721 года запущены первые фонтаны и каскады Петергофа.

20 августа 1741 года первым русским мореплавателем Витусом Берингом открыта Аляска.

20 августа 1896 года запатентован телефон с наборным диском.

20 августа 1912 года запатентован фонограф и электробатарея.

20 августа 1913 года в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.

20 августа 1922 года из Москвы началась широковещательная трансляция радиопередач.

20 августа 1925 года в СССР создано Общество друзей советской кинематографии.

20 августа 1951 года в СССР основано ДОСААФ.

20 августа 1977 года в США стартовал космический корабль «Voyager 2» для исследования дальних планет Солнечной системы.