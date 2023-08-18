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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.08.2023

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18.08.2023

В семи городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
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18.08.2023

Спортсмены-паралимпийцы из Челябинской области награждены медалями
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18.08.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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18.08.2023

Закрытие движения по улице Агалакова в Челябинске продлено
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.08.2023

В Магнитогорске при движении по городской дороге вспыхнула «Газель»
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Фото: Валерий Иванов

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 августа.

В выходные в Городском саду им. А.С. Пушкина в запланирована яркая программа для юных челябинцев и их родителей. Подробная афиша.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

В лектории SVOBODA2  пройдет турнир Уральский молот - это командный турнир по настольной военно-тактической игре с миниатюрами Warhammer 40000. Это один из крупнейших турниров в стране и самый крупный турнир на Урале (ул. Свободы, 2).

СВОП Weekend с просмотром фильма. На протяжении двух дней с 12:00 до 20:00 можно будет обменяться ненужными вещами (территория исторического дома, ул. Воровского, 5).

Расписание мероприятия

19 августа:
12:00 – 20:00 Лекторий; Работа маркета ресейлеров и samplesale от уральских дизайнеров.
13:00 – 19:00 Мастер-классы.
15:00 – 17:00 СВОП вещами.
17:00 – 18:00 СВОП книгами, растениями, украшениями.
18:00 – 19:00 СВОП очками от «Очки и Мода».
19:00 – 20:00 Перерыв и переоборудование площадки под закрытую часть.
20:00 – 23:00 Закрытый аукцион, презентация от уральских дизайнеров, а также концерт от хедлайнера. Вход по билетам. 

20 августа:
12:00 – 20:00 Лекторий; Работа маркета ресейлеров и samplesale от уральских дизайнеров.
13:00 – 19:00 Мастер-классы.
15:00 – 17:00 СВОП вещами.
17:00 – 18:00 СВОП книгами и растениями.
20:00 – 21:00 Перерыв и переоборудование площадки под киночасть.
21:00 – 23:00 Кинопоказ фильма «Кому на Руси шить хорошо», а затем обсуждение с продюсером фильма.

19 августа

В Челябинске состоится юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов. По традиции в этот день Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина превратится в цветущий сад. Горожан ждут красочные экспозиции от местных садоводов, интересные мастер-классы и яркие выступления от ведущих артистов города. Выставка развернётся с 10:00. Начало концертной программы в 12:00.

На озере Увильды пройдет Кубок Губернатора по парусному спорту. В этом году соревнования получили статус межрегиональных. В них примет участие целая группа юных спортсменов из Свердловской области. Также на Увильдах традиционно соберутся воспитанники детских парусных школ из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Магнитогорска и взрослые любители парусного спорта из городов Челябинской области, Екатеринбурга, Уфы.

В 10 часов 30 минут в Челябинске начнется региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек (2009-2010 г.р.) – победители муниципальных этапов из городов и районов Челябинской области (стадион областной спортшколы по футболу, ул. Худякова, 31).

В 12 часов Челябинский областной аэроклуб ДОСААФ России совместно с тракторным заводом ДСТ-УРАЛ приглашает жителей Челябинска и близлежащих городов на праздник «День авиации» (Въезд на территорию проведения мероприятия со стороны ДСТ-АВИА).

В 12 часов начнется тематическое занятие «Мишутка» в Детском музее. Участники увидят на выставке «Творим, коллекционируем, играем» авторских кукол и игрушки, познакомятся с техникой их изготовления, а затем изготовят подвеску-медвежонка из запекаемой глины (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100).

В 13 часов в ТРК «Горки» пройдёт традиционный праздник спорта – «Все на старты ГТО!». Участники выполнят нормативы вместе с тренерами и регистрируются для получения значка ГТО. Также в 13:00 проведут мастер-класс «Тай-дай футболка». Участники покрасят футболки по старинной технологии. Всё это под драйвовый Dj-set (ул. Артиллерийская, 136).

В 13 часов в челябинском зоопарке состоится медвежья рыбалка. В программе уже полюбившиеся хиты: прыжки с брызгами, прыжки без брызг, скоростные заплывы, барахтанье и демонстрация медвежьих пяточек (ул. Труда, 191). 

В 13 часов в Доме Покровского начнется настоящий архитектурный интенсив. Начнется он с экскурсии по самому особняку: увидим роскошные интерьеры с хрустальными люстрами, узнаем как жили купцы в 19 веке благодаря экспозиции с подлинной антикварной мебелью. Экскурсовод расскажет о вкусах провинциальной элиты и о модных трендах эпохи 19-20 веков (ул. Труда, 98).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 16 часов на Летней эстраде  Исторического музея  начнется VI международный флэшмоб «В ритме танго». В прошлом году в мероприятии приняли участие 72 города. Организаторы предлагают надевать лучшие наряды и приходить танцевать. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 18 часов  на Летней эстраде исторического музея состоятся ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy». Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Кин-дза-дза».

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом смотрим кинофильм «Раба любви». 

20 августа

Состоится  кульминационное событие научно-популярного фестиваля исторической реконструкции «На Заставе» – масштабная историческая реконструкция битвы 1944 года, в которой принимали участие бойцы уральские танкисты, – битва при селе Стшельце (парк живой истории «Застава 18», Красноармейский район, в 2 км от пос. Пашнино 2-е, координаты 55°22'43.8"N 61°47'37.5"E). 

В преддверии Дня Государственного флага РФ, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вместе с активной молодежью Кунашакского района поднимутся на гору Сугомак и установят на вершине флаг России.

В 11 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится мероприятие для собаководов и их любимцев.  Любителям собак будут продемонстрированы навыки служебных собак, а также показаны способы обучения собак бытовым командам (площадка «Каштанка»).

В 12 часов в селе Еткуль на центральный площади пройдет региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Команды будут состязаться в силовом экстриме, семейной эстафете, а также выполнят нормативы ГТО (Центральная площадь).

В 12 часов в рамках реализации программы "Старшее поколение"  Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс в технике пастель «Маки» (ул. Сони Кривой, 30).

С 13 до 17 часов Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром откроет летнюю книжную террасу.

В 16 часов на Летней эстраде  Исторического музея  начнется VI международный флэшмоб «В ритме танго». В прошлом году в мероприятии приняли участие 72 города. Организаторы предлагают надевать лучшие наряды и приходить танцевать. Вход свободный (ул. Труда, 100).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 августа - Преображение Господне.

19 августа - День рождения русской тельняшки.

19 августа - Всемирный день фотографии.

19 августа - День фронтовой собаки.

19 августа - День превращения в бабочку.

19 августа - День Мотострелковых войск РФ.

19 августа - Всемирный день медоносных пчёл.

19 августа - День почтовой марки (День филателии).

19 августа - День города - Екатеринбург.

19 августа - День города - Нижний Новгород.

19 августа - Международный день бездомных животных.

19 августа - День врача китайской медицины.

19 августа - Международный день орангутана.

19 августа - Международный день банта.

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа - Международный день подражания Джа-Джа Бинксу.

19 августа 1839 года открылась Пулковская обсерватория.

19 августа 1856 года в США запатентован способ получения сгущенного молока.

19 августа 1947 года впервые синтезирован витамин А.

19 августа 1981 года создана Группа специального назначения «Вымпел» КГБ СССР.

20 августа - Всемирный день лени.

20 августа - День рождения Чебурашки.

20 августа - День Воздушного Флота России.

20 августа - День рождения букваря.

20 августа - День музыкальных шкатулок.

20 августа - Всемирный день комара.

20 августа - День укрепления тылов.

20 августа - Международный день медицинского транспорта.

20 августа - День виртуальных миров.

20 августа 1634 года в Москве издан первый букварь.

20 августа 1721 года запущены первые фонтаны и каскады Петергофа.

20 августа 1741 года первым русским мореплавателем Витусом Берингом открыта Аляска.

20 августа 1896 года запатентован телефон с наборным диском.

20 августа 1912 года запатентован фонограф и электробатарея.

20 августа 1913 года в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.

20 августа 1922 года из Москвы началась широковещательная трансляция радиопередач.

20 августа 1925 года в СССР создано Общество друзей советской кинематографии.

20 августа 1951 года в СССР основано ДОСААФ.

20 августа 1977 года в США стартовал космический корабль «Voyager 2» для исследования дальних планет Солнечной системы.

Автор: Арина Родионова
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18.08.2023

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18.08.2023 10:24

Исторический музей Южного Урала рассказал о чудо-самоваре из Чебаркуля

18.08.2023 10:17

Директор челябинского пединститута не смогла освободиться из-под домашнего ареста

18.08.2023 10:05

В Челябинске ограничили движение по улице Овчинникова

18.08.2023 09:58

В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

18.08.2023 09:42

Челябинская область отметит День филателии

18.08.2023 09:30

Южноуральские рыбоводы будут повышать квалификацию в ЧелГУ

18.08.2023 09:15

Челябинский Айболит Карен Даллакян обучит зооволонтеров Хабаровского края

18.08.2023 09:11

Украинский безэкипажный катер пытался атаковать корабли Черноморского флота

18.08.2023 08:57

ВСУ вновь пытались атаковать беспилотником объекты в Москве

18.08.2023 08:36

Челябинцев ждет премьера нового мистического шоу на ТВ-3 с победителем «Битвы экстрасенсов»

18.08.2023 08:19

Жемчужины фондов Исторического музея Южного Урала: к 97-летию Фиделя Кастро

18.08.2023 08:09

В Челябинске продлены ограничения движения на двух участках дорог

18.08.2023 07:57

В Челябинске четыре трамвая временно изменят маршруты

18.08.2023 07:44

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

17.08.2023 23:17

В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа

17.08.2023 19:38

Из здания гипермаркета на Братьев Кашириных эвакуировались сто человек

17.08.2023 19:20

В Челябинской области 18 августа – жара и без осадков

17.08.2023 19:06

ЮУЖД обеспокоены случаями травмирования граждан в Челябинской области

17.08.2023 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 18 августа (18+)

17.08.2023 18:47

В Саткинском районе неизвестный застрелил медведя, виновного могут посадить за решетку

17.08.2023 18:05

Прокуратура Калининского района Челябинска переедет в новое трехэтажное здание

17.08.2023 17:38

В Озерске проходит Всероссийская творческая школа для юных талантов «Волшебство звука»

17.08.2023 17:32

Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области

17.08.2023 16:51

В Челябинске силовики проводят обыски у координаторов «Голоса»

17.08.2023 16:33

На улице Чайкиной в Челябинске на месяц закроют движение транспорта

17.08.2023 15:25

Приговор бывшему главному полицейскому Верхнеуральского района Яковлеву отменен

17.08.2023 15:24

Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта

17.08.2023 15:17

Экс-чиновник южноуральского минсельхоза останется под домашним арестом

17.08.2023 14:44

В Челябинске трамвай №20 изменит маршрут до середины октября

17.08.2023 14:07

В будни челябинцы предпочитают сэндвичи с ветчиной и сыром, в выходные – сырники

17.08.2023 13:42

На проспекте Победы в Челябинске ограничат движение транспорта

17.08.2023 13:36

Большинство челябинцев с сочувствием относятся к бездомным собакам

17.08.2023 12:56

Всероссийский этап марафона пройдет в Челябинской области

17.08.2023 12:15

В Челябинске снесут нежилые здания на улице Степана Разина

17.08.2023 11:36

Горячая вода постепенно возвращается в дома челябинцев

17.08.2023 11:19

Челябинцев приглашают на «Яблочный спас»

17.08.2023 11:10

Четыре ДТП произошли на железнодорожных переездах ЮУЖД с начала года

17.08.2023 10:55

«Зачебурашим»: мастерицы Челябинской области изготовили для бойцов необычные шевроны

17.08.2023 10:50

ЮУЖД напомнила пассажирам правила безопасного поведения на объектах магистрали

17.08.2023 10:44

Курорты ММК стали лидерами конкурса видеопрезентаций

17.08.2023 10:33

Суд отправил экс-директора челябинского «Геоцентра» Степанова под домашний арест

17.08.2023 10:29

Челябинские таможенники выявили нарушения на 230 миллионов рублей

17.08.2023 10:12

Снова гастроли: Детско-юношеский симфонический оркестр выступит в Москве

17.08.2023 09:56

Апелляционный суд отменил решение о ликвидации КСП Миасса, но точку ставить рано

17.08.2023 09:54

В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом

17.08.2023 09:07

В Ашинском районе 17 августа ограничат движение на трассе М-5

17.08.2023 09:06

ММК планирует перевести шахту «Чертинская-Коксовая» на безлюдную выемку угля

17.08.2023 00:18

В Челябинской области 17 августа – жара, местами дожди и грозы

16.08.2023 20:58

Вице-премьер доложила президенту о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

16.08.2023 19:33

Дорожный ремонт в Челябинске обещают завершить в срок

16.08.2023 19:07

ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области

16.08.2023 18:37

Губернатор встретился с южноуральскими медиками, работающими в Волновахе

16.08.2023 18:29

Полицейские Челябинска выявили нарушения в деятельности пивнушки на Зальцмана

16.08.2023 18:12

Общественные территории Ленинского района Челябинска защитят от клещей

16.08.2023 17:57

Мэрия Челябинска сделала заявление по ситуации с земельными участками в районе Лесопарковой

16.08.2023 17:52

В Челябинске ограничили движение по улице Кирова

16.08.2023 17:43

В Минэкологии объяснили причины появления дымки в ряде городов Челябинской области

16.08.2023 17:40

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

16.08.2023 17:29

Все «лучшее» детям: в садики Челябинска поступило фальсифицированное масло

16.08.2023 17:26

Челябинский суд рассматривает дела директора «Флагмана»

16.08.2023 17:20

Выставка «Русская солонка» завершает свою работу

16.08.2023 16:59

Материалы в отношении чиновника мэрии Златоуста переданы в суд

16.08.2023 16:47

В Челябинской области за полгода умер 61 грудничок

16.08.2023 16:42

В Челябинской области растет ценность семьи

16.08.2023 16:17

Рядом со Снежинском пройдет юбилейный «Листопад»

16.08.2023 16:07

НМУ в шести городах Челябинской области сохранятся до вечера пятницы

16.08.2023 14:24

Россети: Все работы вблизи энергообъектов необходимо согласовывать

16.08.2023 14:23

В Челябинске 9 октября впервые -Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors

16.08.2023 14:02

Предприятие Челябинской области закупило для скотины кукурузу с опасным токсином

16.08.2023 13:47

В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку

16.08.2023 13:40

В лесах на юге Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность

16.08.2023 13:22

Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная

16.08.2023 13:02

Бывшего директора челябинского «Геоцентра» обвинили в превышении полномочий

16.08.2023 12:28

Первого сентября в Челябинской области откроют два новых «Кванториума» и IT-куб

16.08.2023 12:13

Прокурором Еткульского района назначен Сергей Сараев

16.08.2023 11:58

Девять компаний будут комплексно развивать 26 гектаров территории Калининского района