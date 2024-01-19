Анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 декабря.
В Челябинской области стартуют зональные соревнования XXI областной зимней сельской Спартакиады «Уральская метелица». Соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», хоккею с шайбой и мини-футболу пройдут в Чесменском и Красноармейском районах.
20 января
Продолжаются новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:
Новогодняя почта Деда Мороза
13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток;
13:00 – 16:00 – творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы.
Дом Деда Мороза
12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками.
В 9 часов стартует пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10).
В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).
В 10 часов состоится первый этап Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» Уральского дивизиона. В рамках Уральского Дивизиона будут соревноваться команды из г. Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Перми, Тобольска, Нефтюганска, Трехгорного (ул. Университетская набережная, 22в).
В 12 часов состоится выступление Художественной мастерской Уральского эпоса, приуроченное к старту проекта «Малая Родина» в Штабе общественной поддержки Челябинской области (ул. Кирова, 167).
В 13 часов гости ТРК «Горки» смогут пройти регистрацию на сайте gto.ru, ознакомиться с видами испытаний для своей возрастной группы, а опытные спортивные судьи организуют прием нормативов для всех желающих (ул. Артиллерийская, 136, фуд-корт).
В 14 часов в рамках выставки «Каллиграфия без границ» в выставочном зале Публичной библиотеке состоится бесплатный мастер-класс по корейской каллиграфии (пр. Ленина, 60).
В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).
С 14 до 16 часов в стенах и атмосфере Исторического факультета ЮУрГГПУ ЧГПУ состоится встреча исторического клуба (пр. Ленина, 69).
С 14 до 15 часов парк им. В. В. Терешковой и радио »Олимп» приглашают на открытый мастер-класс по фигурному катанию. Для участия необходимо приобрести входной билет на каток.
С 16 до 18 часов челябинцев приглашают играть в культовую настольную игру D&D или Dungeons and Dragons (Подземелья и драконы) (Центр межкультурных коммуникаций, Цвиллинга, 61).
В 16 часов в ДК «Новосинеглазово» начнется семейный праздник Зимние забавы (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7).
В 18 часов Центральный парк культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина приглашает на дискотеку на катке.
21 января
Состоится традиционный забег по льду озера Тургояк. Организаторы предоставят участникам забега две дистанции — 10 и 20 километров.
Новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:
13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток
13:00 – 16:00 – мастер-класс от Детской художественной школы искусств
Дом Деда Мороза
12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками
В 11 часов 30 минут в ЮУрГУ с флешмоба «STARтуй с ЮУрГУ» стартует День открытых дверей (пр. Ленина, 76).
В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.
ДЛЯ СПРАВКИ
20 января - День любителей сыра.
20 января - День Республики Крым.
20 января - День прогулки на свежем воздухе..
20 января - Удивительный день совпадений.
20 января - Зимний день согревания мира.
20 января - День осведомлённости о пингвинах.
20 января - Международный день принятия.
20 января - День делопроизводственной службы МВД РФ.
20 января - Международная неделя безопасности снегоходов.
20 января - День сосулек.
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
20 января 1896 года в Санкт-Петербурге основан Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.
20 января 1921 года основана Республика Дагестан.
21 января - День объятий.
21 января - День алкогольной независимости.
21 января - Всемирный день снега.
21 января - День тихих шагов и незаметных взглядов.
21 января - День остроумных фраз.
21 января - День инженерных войск РФ.
21 января - Славянский праздник Просинец.
21 января - Международный день детского праздника.
21 января - День аспиранта.
21 января - Всероссийский день учёта водоплавающих птиц.
21 января - Всемирный день религии.
21 января - День уютной кофейни.
21 января 1945 года основан Ботанический сад в Москве.
21 января 1954 года в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка – USS Nautilus.