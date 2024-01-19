Анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 декабря.

В Челябинской области стартуют зональные соревнования XXI областной зимней сельской Спартакиады «Уральская метелица». Соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», хоккею с шайбой и мини-футболу пройдут в Чесменском и Красноармейском районах.

20 января

Продолжаются новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

Новогодняя почта Деда Мороза

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток;

13:00 – 16:00 – творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы.

Дом Деда Мороза

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками.

В 9 часов стартует пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10).

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 10 часов состоится первый этап Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» Уральского дивизиона. В рамках Уральского Дивизиона будут соревноваться команды из г. Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Перми, Тобольска, Нефтюганска, Трехгорного (ул. Университетская набережная, 22в).

В 12 часов состоится выступление Художественной мастерской Уральского эпоса, приуроченное к старту проекта «Малая Родина» в Штабе общественной поддержки Челябинской области (ул. Кирова, 167).

В 13 часов гости ТРК «Горки» смогут пройти регистрацию на сайте gto.ru, ознакомиться с видами испытаний для своей возрастной группы, а опытные спортивные судьи организуют прием нормативов для всех желающих (ул. Артиллерийская, 136, фуд-корт).

В 14 часов в рамках выставки «Каллиграфия без границ» в выставочном зале Публичной библиотеке состоится бесплатный мастер-класс по корейской каллиграфии (пр. Ленина, 60).

В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).

С 14 до 16 часов в стенах и атмосфере Исторического факультета ЮУрГГПУ ЧГПУ состоится встреча исторического клуба (пр. Ленина, 69).

С 14 до 15 часов парк им. В. В. Терешковой и радио »Олимп» приглашают на открытый мастер-класс по фигурному катанию. Для участия необходимо приобрести входной билет на каток.

С 16 до 18 часов челябинцев приглашают играть в культовую настольную игру D&D или Dungeons and Dragons (Подземелья и драконы) (Центр межкультурных коммуникаций, Цвиллинга, 61).

В 16 часов в ДК «Новосинеглазово» начнется семейный праздник Зимние забавы (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7).

В 18 часов Центральный парк культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина приглашает на дискотеку на катке.

21 января

Состоится традиционный забег по льду озера Тургояк. Организаторы предоставят участникам забега две дистанции — 10 и 20 километров.

Новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток

13:00 – 16:00 – мастер-класс от Детской художественной школы искусств

Дом Деда Мороза

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками

В 11 часов 30 минут в ЮУрГУ с флешмоба «STARтуй с ЮУрГУ» стартует День открытых дверей (пр. Ленина, 76).

В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 января - День любителей сыра.

20 января - День Республики Крым.

20 января - День прогулки на свежем воздухе..

20 января - Удивительный день совпадений.

20 января - Зимний день согревания мира.

20 января - День осведомлённости о пингвинах.

20 января - Международный день принятия.

20 января - День делопроизводственной службы МВД РФ.

20 января - Международная неделя безопасности снегоходов.

20 января - День сосулек.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января 1896 года в Санкт-Петербурге основан Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

20 января 1921 года основана Республика Дагестан.

21 января - День объятий.

21 января - День алкогольной независимости.

21 января - Всемирный день снега.

21 января - День тихих шагов и незаметных взглядов.

21 января - День остроумных фраз.

21 января - День инженерных войск РФ.

21 января - Славянский праздник Просинец.

21 января - Международный день детского праздника.

21 января - День аспиранта.

21 января - Всероссийский день учёта водоплавающих птиц.

21 января - Всемирный день религии.

21 января - День уютной кофейни.

21 января 1945 года основан Ботанический сад в Москве.

21 января 1954 года в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка – USS Nautilus.