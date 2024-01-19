Анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 января (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 19 января, полыхает крупный вещевой рынок «Восточный город», который находи
19.01.2024

В Челябинске полыхает крупный вещевой рынок рядом с ТК «Европа-Азия»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в этом году обустроят три новые экологические тропы, которые расположатся н
19.01.2024

На водоемах Челябинской области в этом году обустроят три новые экотропы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За минувший месяц жильцы дома №144 в Магнитогорске (Челябинская область) поймали в собственных кв
19.01.2024

Жители дома на проспекте Ленина в Магнитогорске ловят мышей уже и с потолка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области Виктор Чернобровин
19.01.2024

Виктор Чернобровин получил 16 лет колонии строгого режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автобус ПАЗ с маршрутом №7, следующий из Копейска до остановки «Технический колледж» в Челябинске
19.01.2024

И пассажиры не помогли: в Челябинске автобус застрял на трамвайных путях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2024

В Челябинске продолжают тушить «Восточный город», проверку начала прокуратура

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2024

В города Челябинской области пришли лисы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2024

Качество содержания коркинских дорог проверила прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2024

В Верхнеуральске два объекта культурного наследия продадут на аукционах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.01.2024

В трех городах Челябинской области сохраняются НМУ, на очереди – Магнитогорск
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19.01.2024

Челябинских родителей научат, как уберечь детей от вредных цифровых привычек
Общество
19.01.2024 22:29

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 января (18+)

 

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 декабря.

В Челябинской области стартуют зональные соревнования XXI областной зимней сельской Спартакиады «Уральская метелица». Соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», хоккею с шайбой и мини-футболу пройдут в Чесменском и Красноармейском районах. 

20 января

Продолжаются новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

Новогодняя почта Деда Мороза

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток; 

13:00 – 16:00 – творческий мастер-класс от Челябинской централизованной клубной системы. 

Дом Деда Мороза 

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками.

 В 9 часов стартует пробежка для всех желающих («Экопарк», ул. Молдавская, 10). 

В 10 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 10 часов состоится первый этап Детской Лиги Дзюдо «Триумф Energy» Уральского дивизиона. В рамках Уральского Дивизиона будут соревноваться команды из г. Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Сургута, Перми, Тобольска, Нефтюганска, Трехгорного (ул. Университетская набережная, 22в).

В 12 часов состоится выступление Художественной мастерской Уральского эпоса, приуроченное к старту проекта «Малая Родина» в Штабе общественной поддержки Челябинской области (ул. Кирова, 167).

В 13 часов гости ТРК «Горки» смогут пройти регистрацию на сайте gto.ru, ознакомиться с видами испытаний для своей возрастной группы, а опытные спортивные судьи организуют прием нормативов для всех желающих (ул. Артиллерийская, 136, фуд-корт).

В 14 часов в рамках выставки «Каллиграфия без границ» в выставочном зале Публичной библиотеке состоится бесплатный мастер-класс по корейской каллиграфии (пр. Ленина, 60). 

В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).

С 14 до 16 часов в стенах и атмосфере Исторического факультета ЮУрГГПУ ЧГПУ состоится встреча исторического клуба (пр. Ленина, 69). 

С 14 до 15 часов  парк им. В. В. Терешковой и радио »Олимп» приглашают на открытый мастер-класс по фигурному катанию. Для участия необходимо приобрести входной билет на каток.

С 16 до 18 часов челябинцев приглашают играть в культовую настольную игру D&D или Dungeons and Dragons (Подземелья и драконы) (Центр межкультурных коммуникаций,  Цвиллинга, 61). 

В 16 часов в ДК «Новосинеглазово» начнется семейный праздник Зимние забавы (пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7).

В 18 часов Центральный парк культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина приглашает на дискотеку на катке.

21 января

Состоится традиционный забег по льду озера Тургояк. Организаторы предоставят участникам забега две дистанции — 10 и 20 километров.

Новогодние встречи на ледовом городке «Малахитовая шкатулка»:

13:00 – 16:00 – отправление поздравительных открыток 

13:00 – 16:00 – мастер-класс от Детской художественной школы искусств 

Дом Деда Мороза

12:00 – 17:00 – встреча с зимними волшебниками 

В 11 часов 30 минут в ЮУрГУ с флешмоба «STARтуй с ЮУрГУ» стартует День открытых дверей (пр. Ленина, 76).

В 12, 14 и 16 часов начинаются экскурсии по выставке «Тебе, небесному царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. 

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 января - День любителей сыра.

20 января - День Республики Крым.

20 января - День прогулки на свежем воздухе..

20 января - Удивительный день совпадений.

20 января - Зимний день согревания мира.

20 января - День осведомлённости о пингвинах.

20 января - Международный день принятия.

20 января - День делопроизводственной службы МВД РФ.

20 января - Международная неделя безопасности снегоходов.

20 января - День сосулек.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января 1896 года в Санкт-Петербурге основан Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

20 января 1921 года основана Республика Дагестан.

21 января - День объятий.

21 января - День алкогольной независимости.

21 января - Всемирный день снега.

21 января - День тихих шагов и незаметных взглядов.

21 января - День остроумных фраз.

21 января - День инженерных войск РФ.

21 января - Славянский праздник Просинец.

21 января - Международный день детского праздника.

21 января - День аспиранта.

21 января - Всероссийский день учёта водоплавающих птиц.

21 января - Всемирный день религии.

21 января - День уютной кофейни.

21 января 1945 года основан Ботанический сад в Москве.

21 января 1954 года в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка – USS Nautilus.

Автор: Арина Родионова
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19.01.2024

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в этом году обустроят три новые экологические тропы, которые расположатся н
19.01.2024

На водоемах Челябинской области в этом году обустроят три новые экотропы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За минувший месяц жильцы дома №144 в Магнитогорске (Челябинская область) поймали в собственных кв
19.01.2024

Жители дома на проспекте Ленина в Магнитогорске ловят мышей уже и с потолка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.01.2024 11:41

«Аркаим» празднует 30-летие

18.01.2024 11:32

Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли канал незаконной миграции иностранцев

18.01.2024 10:48

ММК эффективно использует машинное зрение в производстве чугуна

18.01.2024 10:37

Правительство Челябинской области передало спецоборудование бойцам бригады «Урал»

18.01.2024 10:08

Житель Златоуста получил срок за ДТП с тремя погибшими

18.01.2024 09:52

Двое героев СВО из Челябинской области сыграли свадьбы на выставке «Россия» в Москве

18.01.2024 09:28

В Копейске несовершеннолетний получил обморожение при ожидании рейсового автобуса

17.01.2024 20:22

Эффективное зарядное решение для электрокаров: AC зарядные станции

17.01.2024 18:43

В Челябинской области расширят возможности сертификата на оздоровление детей-инвалидов

17.01.2024 18:27

По факту падения сосульки на снежинского школьника возбуждено уголовное дело

17.01.2024 18:17

Обвиняемому во взяточничестве экс-главврачу больницы Озерска снова не удалось покинуть стены СИЗО

17.01.2024 18:02

Движение по дорогам Челябинска по-прежнему затруднено

17.01.2024 17:47

Водитель, насмерть сбивший двоих пешеходов в Сосновском районе, сам сдался полиции

17.01.2024 16:27

В Снежинске по факту падения сосульки на школьника начата прокурорская проверка

17.01.2024 16:16

Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе «Кузбасской Топливной Компании»

17.01.2024 16:14

В садики Челябинской области поставили небезопасную для детей печень

17.01.2024 15:56

Груминг собак

17.01.2024 15:37

Крещенские купания в Челябинской области пройдут под защитой полиции

17.01.2024 15:07

Финал VI областного фестиваля «Морозко»: 15 спектаклей и 15 наград

17.01.2024 14:58

Анонсы событий и мероприятий на 18 января (18+)

17.01.2024 14:56

Челябинск примет региональные соревнования по спортивной борьбе

17.01.2024 14:50

СК проводит проверку по факту утечки газа в Сосновском районе

17.01.2024 14:00

Челябинцы пройдут Пушкинский квест в обновленной Центральной библиотеке

17.01.2024 13:27

На озере Тургояк в Миассе утонула ледяная часовня

17.01.2024 12:54

В Челябинске из мозга ребенка извлекли кисту с личинками паразита

17.01.2024 12:45

В Каслях создадут пешеходную зону с двумя ротондами возле ДК имени Захарова

17.01.2024 12:19

В Челябинске День студента отметят на катке в парке Терешковой

17.01.2024 12:09

Благоустраивать парк Победы в Копейске никто не захотел

17.01.2024 11:48

В 90-летней истории Челябинской области немало славных страниц

17.01.2024 11:08

«Зигальга» рассказала о своих самых больших поклонниках

17.01.2024 10:48

ММК вновь признан лучшим в стране производителем листового проката

17.01.2024 10:30

В национальном парке «Зигальга» пересчитали всех гостей

17.01.2024 10:17

В Челябинской области из-за утечек газа в частных домах пострадали пять человек

17.01.2024 10:01

Старинные церкви Большого Куяша рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры РФ

17.01.2024 09:42

Полиция ищет очевидцев смертельного наезда на двух пешеходов в Сосновском районе

16.01.2024 20:46

Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)

16.01.2024 18:47

В Челябинской области 17 января – мороз ночью, местами снег, давление высокое

16.01.2024 17:34

Обучение через развлечение: южноуральские дети с диабетом провели полезные каникулы

16.01.2024 17:00

Камерный театр стал лучшим в двух номинациях «Морозко»

16.01.2024 16:50

Троичанин обманул клиентов автомастерских на 200 тысяч рублей

16.01.2024 16:30

В Челябинске назвали места оборудованных крещенских купелей

16.01.2024 16:29

В Челябинской области этапы Кубка России по сноуборду в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр завершились

16.01.2024 15:55

Фитнес, иностранные языки и гороскопы: чем занимались южноуральцы на новогодних праздниках