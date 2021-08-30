Арендатор участка возле челябинской «Юности» пошел навстречу властям и согласился вернуть территорию городу

Арендатор части участка возле дворца спорта «Юность» в Челябинске пошел навстречу городу и согласился освободить занимаемую им в настоящее время территорию, чтобы ее смогли включить в федеральную программу «Формирование современной городской среды» и благоустроить в 2022 году.

Напомним, территорию рядом с «Юностью», где до недавнего времени размещался автовокзал, в качестве объекта будущего благоустройства выбрали сами жители. Однако ранее часть участка была предоставлена по договору аренды юридическому лицу для эксплуатации вокзала.

«Предприниматель услышал город. Он выразил намерение демонтировать размещенные на арендуемом участке объекты собственными силами. Работы обещает провести в осенний период. Администрация Челябинска уже заключила с ним соглашение о расторжении договора. Таким образом, администрация Центрального района сможет начать там необходимые работы, предусмотренные программой ФСГС», - сообщила сегодня, 30-го августа, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.