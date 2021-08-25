Аргаяшские полицейские спасли пожилую женщину, заблудившуюся в лесу

Сотрудники полиции Аргаяшского района (Челябинская область) нашли пенсионерку, которая более пяти суток не могла самостоятельно найти дорогу домой. Ее стражи порядка нашли в болоте. Женщина была настолько обессилена, что не могла самостоятельно передвигаться.

В дежурную часть отдела МВД России по Аргаяшскому району от местной жительницы поступило сообщение о том, что ее 66-летняя сестра, страдающая потерей памяти, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Попытки родственников самостоятельно отыскать пропавшую не увенчались успехом.

«Полицейскими незамедлительно были организованы поиски женщины. Стражам порядка удалось обнаружить пропавшую в заболоченной местности. Женщина была настолько обессилена, что не могла самостоятельно передвигаться. Полицейские на руках вынесли ее из болота и передали прибывшим медицинским работникам», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.