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Ради эстетики городских улиц

Архитекторы призвали предпринимателей Челябинска привести НТО в соответствие с дизайн-кодом

Общество
Сегодня, 10:49
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские архитекторы призвали предпринимателей к совместной работе над эстетикой улиц южноуральской столицы.

Для этого представителям бизнеса нужно привести нестационарные торговые объекты в соответствие с дизайн-кодом (документ, в котором прописаны требования к внешнему виду павильонов, ларьков, остановочных комплексов, вступил в силу 20-го августа этого года).

Отмечая, что работа над проектом велась долгая и кропотливая, сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, призвали предпринимателей следовать «общим правилам игры».

«В дизайн-коде указаны места возможного размещения НТО, материалы изготовления, цвет и прилегающее благоустройство. В том числе мы утвердили содержание эскизного проекта НТО и правила его согласования. Приводите в порядок свои НТО по дизайн-коду, и будет красота!», - сказали челябинские архитекторы.

Ознакомиться с содержанием приказов «Об утверждении порядка согласования эскизного проекта нестационарного торгового объекта, состава эскизного проекта нестационарного торгового объекта» и «Об утверждении дизайн-кода нестационарных торговых объектов» можно здесь.

Работа была действительно проделана большая, ее результат – в приложениях к приказу, где требования к внешнему виду НТО прописаны очень подробно. Для наглядности создатели проекта показали, как должны выглядеть современные торговые точки, с помощью схем.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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