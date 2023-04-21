21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
21.04.2023
Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов
21.04.2023
Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы
21.04.2023
Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак
21.04.2023
Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»
21.04.2023
Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету
Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
10.04.2023
В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия
08.04.2023
В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023