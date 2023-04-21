Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы

В Каслях (Челябинская область) задержана чета местных жителей, ведущих асоциальный образ жизни, которая выломала и украла элементы оградки на городском кладбище. Воры рассчитывали сдать украденное в пункт приема металлолома, но были задержаны стражами порядка.

В полицию о краже с кладбища заявила местная жительница. Женщина рассказала, что с могилы ее родственников пропали металлические элементы оградки.

«Сотрудники полиции в ходе комплексной оперативной и аналитической работы по горячим следам установили подозреваемых. К краже оказались причастны двое жителей Каслей - 53-летний мужчина и 52-летняя женщина», - рассказали в региональном полицейском главке.

Воры вынесли металл с кладбища и рассчитывали сдать его в ближайший пункт приема металлолома.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Женщина ранее была судима за имущественные преступления.