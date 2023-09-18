18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
18.09.2023
В Челябинске закрыли движение по улице 60-летия Октября
18.09.2023
ММК-Информсервис вошел в число победителей всероссийского хакатона по искусственному интеллекту
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
16.09.2023
В Аргаяшском районе в столкновении с трактором погиб водитель легковушки, ребенок-пассажир в больнице
16.09.2023
В Челябинской области ВАЗ вылетел с трассы и опрокинулся, водитель и пассажир погибли
Аудиторы КСП проверят минздрав Челябинской области
13.09.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на патриотическое воспитание
11.09.2023
Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района
06.09.2023
КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе
29.08.2023
В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023