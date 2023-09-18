Аудиторы КСП проверят минздрав Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области пришли с проверкой в министерство здравоохранения региона, сообщается в Telegram-канале КСП региона.

«Приступили к проведению кросс-отраслевого комплексного мероприятия в Министерстве здравоохранения Челябинской области», - говорится в сообщении.

Аудиторы проведут анализ региональной составляющей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По данному направлению за 1,5 года (за 2022 и первое полугодие 2023 года) было израсходовано более 1,7 миллиарда рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области».

Ревизоры проверят целевое и эффективное использование средств, предусмотренных перечнем мероприятий, достижение целевых показателей проекта.

Аудиторы также проконтролируют соблюдение законодательства о госзакупках.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.5.1).