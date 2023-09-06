Август в Челябинской области стал самым богатым на новорожденных месяцем лета

В Челябинской области в этом августе на свет появилось три тысячи 37 малышей, причем мальчиков родилось больше – тысяча 569 (девочек – тысяча 468).

Самым популярным мужским именем последнего месяца лета стало прекрасное, мужественное имя Александр – Сашами южноуральские родители в августе назвали 80 своих новорожденных сыновей. Второе место разделили Миши и маленькие Львы – 67 Михаилов и 67 Левушек появилось на свет в Челябинской области в августе 2023-го.

Среди девичьих имен равных по популярности не оказалось у Сонь – так назвали 78 малышек. Второе место в тройке женских имен августа у Викторий (54), третье – у Ев (так родители назвали в августе 50 новорожденных дочек), сообщает госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Интересно, что самыми редкими именами августа этого года стали Роберт и Лия.

В Челябинске больше всего новорожденных было зарегистрировано в августе в отделах ЗАГС Центрального района – 370 малышей, Курчатовского – 312, Советского района – 218 новорожденных.

Среди других городов региона наиболее плодовитым оказался Магнитогорск, где в августе зарегистрировали 233 новорожденных, Миасса и Копейска – по 115 малышей.

Напомним, в июле этого года в регионе родилось 2 476 малышей, причем мальчиков также появилось на свет больше (1 286), чем девочек (1 190).

Тогда самым популярным стало имя Матвей, на втором месте оказались Артёмы, на третьем – Дмитрии. Среди девочек лидировали Софии, за ними шли Марии, за Мариями - Евы.

В июне самыми популярными именами стали Александр и Ева. Всего в первом месяце лета в Челябинской области родилось 2 598 малышей.