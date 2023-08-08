В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек

В Челябинской области в июле этого года на свет появилось 30 пар двойняшек. Всего во втором месяце лета в регионе родилось 2 476 малышей, причем мальчиков больше (1 286), чем девочек (1 190).

На первом месте по популярности у новорожденных июля среди мальчиков оказалось имя Матвей – это имя южноуральские родители выбрали для своих сыновей 53 раза. На втором месте – маленькие Артёмы (это замечательное имя получил 51 малыш). На третьем – Дмитрии (43 новорожденных Димы родились в Челябинской области в июле).

Среди девочек лидируют Софии (69 малышек получили в июле это имя), на втором месте – Марии (43), замыкают тройку женских имен-лидеров Евы (39).

Как сообщает госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, самыми редкими именами июля 2023 года в регионе стали Даниэль и Златослава.

Отметим, наиболее популярными именами новорожденных, появившихся на свет в июне этого года, стали Александр и Ева, самыми редкими – Борис и Алла. А родилось в первом летнем месяце этого года 2 598 малышей.