08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
08.08.2023
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
05.07.2023
В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
17.05.2023
В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами
17.01.2023
В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023