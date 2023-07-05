В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров

В Челябинской области самыми популярными именами новорожденных, появившихся на свет в июне этого года, стали Александр и Ева.

Сашами в первый месяц лета южноуральские мамы и папы назвали 53-х сыновей, Евами – 47 дочек.

Как рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона, самыми редкими именами оказались Борис и Алла – на свет в июне появились лишь один Боря и только одна Аллочка.

Интересно, что в мае этого года имя Александр заняло всего лишь четвертую строчку рейтинга самых популярных мужских имен – Сашами в последний месяц весны назвали 44 мальчика. Александров опередили Артёмы (64), Михаилы (54) и Матвеи (52). В свою очередь, Саши обогнали Марков (39).

Имя Ева в мае занимало второе место в ТОП-5 (так назвали 45 малышек). «Пятерку» самых популярных женских имен последнего месяца весны в Челябинской области возглавили Софии – так родители нарекли 62-х новорожденных дочерей. Также в ТОП-5 вошли маленькие Виктории, Анны и Василисы.

Отметим, в июне в Челябинской области родилось 2 598 малышей, больше всего новорожденных зарегистрировано в областном центре – 1 191, в Магнитогорске – 327, в Миассе – 110. Такое же количество новорожденных зарегистрировано на Южном Урале и в мае.