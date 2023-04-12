Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?

Скорее всего, автографов Юрия Гагарина в Челябинске немного. К примеру, в Челябинске первый космонавт СССР не был. Хотя учился летному делу в соседней, Оренбургской области.

Эта история о том, что если бы не товарищи по ремесленному училищу, то неизвестно, как могла сложиться судьба первого космонавта. И тогда бы не было этого автографа на снимке, о котором рассказ.

Уралец Тимофей Чугунов много лет назад оказался тем человеком, кто уговаривал Юру Гагарина не идти по «физкультурной линии», а поехать с ним учиться в Саратов. Общеизвестно, что впервые именно в Саратове Гагарин «проложит» себе дорогу в небо, которая и привела его в космос.

Чугунов и Гагарин познакомились в ремесленном училище. С имеющимися у них шестью классами образования можно было идти только на литейщиков. Они учились в одной группе, жили вместе в одной комнате общежития. Было им тогда по 15 лет.

Как-то Гагарин вбежал радостный в комнату общежития: «Я студент ленинградского физкультурного техникума», – выкрикнул Гагарин.

«Мы растерялись, это была неожиданная новость, мы собирались вместе учиться и дальше, но не по линии физкультуры. И мы активно принялись переманивать Юрия Гагарина поехать в Саратов в техникум продолжить обучение литейному делу. Юра согласился. Так мы вместе оказались в Саратове», – напишет много позже в своей книге Чугунов.

Наверное, одним из судьбоносных моментов в жизни Юрия Гагарина был этот выбор – где учиться дальше после ремесленного училища: в Ленинграде или Саратове.

Он выбрал Саратов, где стал заниматься в аэроклубе. Так началась дорога первого советского космонавта в небо.

И, получается, одним из тех, кто повлиял на такой выбор, был Тимофей Андреевич Чугунов. В 1967 году Чугунов приехал с семьей в город Южноуральск Челябинской области, где стал директором нового профессионального училища.

Позже Чугунов выпустит книжку о своем друге юности Юрии Гагарине «С юности на всю жизнь».

В тот знаменательный день - 12 апреля 1961 года - Чугунов был в городе Касли, обучал будущих литейщиков-формовщиков.

Был обычный для него рабочий день – готовились к занятиям. Вдруг по радио прозвучало: первый человек в космосе. Потом диктор произнес: «майор Гагарин».

И Чугунов понял, что это его друг.

Потом они встретятся, и Гагарин подпишет ему эту фотографию.