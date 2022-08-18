АВТОРАДИО целый месяц бесплатно заправляет машины челябинцев

Возможность выиграть топливо для своего автомобиля есть у жителей города до 15 сентября, главное условие - слушать эфир Авторадио Челябинск и быть самым быстрым.

Тридцать счастливчиков смогут стать обладателями Бонусных карт на топливо от сети НОВАТЭК АЗК в игре «АВТОРАДИО ЗАПРАВЛЯЕТ». Получить приз можно, приняв участие в увлекательном гео-квесте. До 15 сентября каждый вторник и четверг слушатели Авторадио-Челябинск должны постараться первыми добраться до автозаправочного комплекса, адрес которого будет назван в эфире на 99.1 FM. Самый быстрый – тот, кто первым окажется в указанной точке, получит карту на 3000 бонусов (1 бонус приравнивается к 1-му рублю). Второй и третий участники, добравшиеся до заправки, становятся обладателями карт на 2000 и 1000 бонусов соответственно.

В пересчете на литры за каждую игру Авторадио разыгрывает до 127 литров бензина марки АИ-92. На НОВАТЭК АЗК, кстати, можно заправиться и пропаном, и бензином, и дизелем.

Первые счастливчики уже получили свои призы от Авторадио Челябинск и НОВАТЭК АЗК на заправках при въезде в Долгодеревенское и в Копейске. Ну а всем, кто не успел доехать в день игры в числе первых трех, предлагается поучаствовать в дополнительном розыгрыше: на НОВАТЭК АЗК можно получить наклейку акции и разместить фото автомобиля с ней в группе Авторадио Челябинск в VK. «АВТОРАДИО ЗАВПРАВЛЯЕТ» каждый вторник и четверг до 15 сентября. Подробности акции.