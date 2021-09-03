Автовладельцев ждут новшества

Автовладельцам придется привыкать к новым дорожным знакам и поторопиться обновить диагностические карты. Осенью российских водителей ожидают несколько нововведений, сообщает "Парламентская газета".

Во-первых, с первого сентября водители смогут обжаловать штрафы, зафиксированные уличными камерами видеонаблюдения на сайте госуслуг.

Во-вторых, в сентябре знак «Фотовидеофиксация», предупреждающий водителей о камере видеонаблюдения, заменят другим. Он уже не будет указывать конкретное место ее расположения. Новые таблички установят за 150-300 метров до начала участка, который снимает камера, а также на въезде в населенные пункты.

Ждет водителей и «гаражная» амнистия. Процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года будет упрощен. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать «сваренные» некапитальные гаражи.

Также с первого октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными.

Также МВД России до конца года запустит по всей стране систему «Паутина», которая позволяет отследить местоположение угнанного автомобиля, а также машин, скрывшихся с места ДТП. На данный момент на базе программного обеспечения проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации работы центров по фиксации административных правонарушений в области ПДД.

Система «Паутина» начала работу только на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Помимо прочего, компоненты системы в будущем будут использовать для электронного обжалования штрафов через портал госуслуг.

Если раньше полиция могла получить фото автомобиля только в момент аварии, однако сейчас стали доступны снимки всех проездов. Кроме того, сотрудники получат доступ к снимкам, которые по различным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы.

Кроме того, в сентябре автопроизводителей в России и странах — членах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Это связано с дефицитом комплектующих.