АЗ «УРАЛ» борется с распространением COVID-19

Автомобильный завод «УРАЛ» расширяет кампанию по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 2000 человек, что составляет 30% от коллектива Бизнеса «Грузовые автомобили». На поддержание здоровья привитого персонала завод направил 15 миллионов рублей в виде разовых выплат заводчанам.

В середине октября на автомобильном заводе «УРАЛ» вступил в силу приказ генерального директора об ужесточении мер нахождения на территории Миасской площадки Бизнеса «Грузовые автомобили». Приказ основан на постановлении главного санитарного врача Челябинской области от 08.10.2021г. №3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан в Челябинской области по эпидемиологической ситуации».

Помимо ограничительных мер, в октябре руководством автомобильного завода «УРАЛ» принято решение об увеличении количества пунктов добровольной вакцинации персонала. Это решение обусловлено ростом числа заявок на вакцинацию, поступающих в здравпункты завода о сотрудников завода. Теперь поставить прививку от коронавируса можно сразу в пяти здравпунктах.

По состоянию на сегодняшний день 30% персонала автомобильного завода «УРАЛ» уже привились от коронавируса. В пунктах вакцинации завода ежедневно прививаются от 50 до 100 человек. Сотрудники, обеспокоенные ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, добровольно принимают решение обезопасить свое здоровье.

Количество автозаводчан, находящихся на больничном с подтвержденным диагнозом «коронавирус», не превышает 1% от общего количества работников. Это очень хороший показатель среди коллективов предприятий области.

Кроме пунктов вакцинации, в период с середины октября до середины декабря на автомобильном заводе «УРАЛ» будет работать передвижной цифровой флюорографический кабинет. Любой сотрудник предприятия сможет бесплатно пройти флюорографическое обследование без необходимости долгого ожидания в поликлиниках города. В среднем, срок ожидания очереди на обследование в городских больницах достигает двух часов. Такой ажиотаж вызван ростом сезонной заболеваемости среди жителей города и ухудшением эпидемиологической обстановки в области.

Продолжает работать программа мотивации персонала к прохождению вакцинации. Каждому сотруднику, поставившему прививку от коронавируса, выплачивается сумма на поддержание здоровья в размере 2500 рублей. На данную программу мотивации руководством предприятия выделено 15 миллионов рублей.

В 2020 году сумма, направленная на профилактические работы, связанные с эпидемиологической обстановкой, составила более 30 миллионов рублей. В текущем году объем средств для тех же целей планируется сохранить на прежнем уровне. Такая масштабная работа на заводе проводится впервые, но здоровье автозаводчан – приоритет для руководства предприятия.

Также автомобильный завод «УРАЛ» закупил бактерицидные облучатели открытого типа, которые устанавливаются внутри помещений с большим количеством рабочих мест. Закуплено необходимое количество медицинских масок. Каждому работнику ежемесячно выдается антибактериальный гель и антисептик. В местах большого скопления людей, на проходных и в местах приема пищи установлены дозаторы для обработки рук. Проходные предприятия оборудованы стационарными тепловизионными камерами для мониторинга температуры входящих на предприятие людей. Рабочие с повышенной температурой не допускаются на автозавод. Установлены и функционируют бактерицидные рециркуляторы воздуха для обработки помещений с большим количеством работающих сотрудников — в обеденных зонах, актовых залах, на проходных.

Предприятие продолжает работать в обычном режиме. Производство и реализация продукции сохраняется на прежнем уровне. Всем сотрудникам предприятия выдана памятка о действиях в период повышенной готовности к CОVID-19. Рекомендовано тщательно обрабатывать руки антисептиками, чаще мыть руки горячей водой с мылом, по возможности избегать массовых скоплений людей. При личном общении носить защитную маску.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.