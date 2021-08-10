На автозаводе «Урал» прошли съемки передачи «По секрету всему свету»

Девятого августа на миасском автомобильном заводе «УРАЛ» (Челябинская область) прошли съемки телевизионной передачи «По секрету всему свету» федерального телеканала «Россия». Ведущим программы стал известный танцор Евгений Папунаишвили.

«По секрету всему свету» - уже полюбившаяся зрителям программа о путешествиях, еженедельно выходящая на телеканале «Россия». В этот раз съемочная группа выбрала местом для съемок знаковые места Челябинской области, среди которых оказался и автомобильный завод «УРАЛ». Все действие проходило в сердце автозавода, на главной сборочной ленте предприятия.

Директор по операционной деятельности АЗ «УРАЛ» Григорий Житенев провел гостей по конвейеру, показал все этапы сборки уральских вездеходов и рассказал о технических решениях, внедряемых на предприятии. Ведущий Евгений Папунаишвили задал немало вопросов о работе производства, познакомился с работниками цеха и даже станцевал вальс с мастером сборочно-окрасочного производства Ларисой Талалаевой.

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Кроме организации сборки и создания грузовиков съемочную группу интересовала и реализация автомобилей. Как среди уральских гор вырос автогигант, кто же является главным заказчиком и в какие страны мира поставляются уральские вездеходы? На эти и многих другие вопросы ответил директор департамента продаж в страны Дальнего Зарубежья Евгений Ильиных.

Евгений Папунаишвили не упустил возможность и оценил всю мощь автомобилей «Урал». Сначала на пассажирском сиденье, а потом уже и самостоятельно за рулем он ощутил комфортную езду, легкость управления и маневренность нового дорожного бескапотника «Урал С35510». Весь процесс шел c позитивом, с легкими нотками юмора и азарта. А глаза ведущего выдали все эмоции от съемок. В них был виден интерес и восхищение от увиденного. Напоследок Евгений сделал селфи на фоне главного конвейера.

Также зрители программы узнают много о жемчужине Южного Урала - озере Тургояк, талантливых детях из секции робототехники Миасса и других предприятиях Челябинской области.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн.

Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд, автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «УРАЛ» востребованы клиентами в сорока странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей составляет 36 процентов. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает около 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.