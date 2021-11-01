АЗ «УРАЛ» расширит инфраструктуру предприятия за счет ранее не используемой земли

Автомобильный завод «УРАЛ» (Миасс, Челябинская область) задействует ранее неиспользуемые земельные участки для расширения инфраструктуры предприятия.

В настоящее время с северной стороны периметра завода идут работы по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель.

Как сообщили в службе экологической безопасности АЗ «УРАЛ», на данный момент предприятие проводит комплекс мероприятий по рекультивации участков в северной части завода. Уже начаты работы по выравниванию верхнего слоя земельной поверхности, террасированию откосов – созданию из наклонного участка несколько более ровных площадок, засыпке и планировке провалов поверхности земли.

В работе по устранению земельных провалов используется специальная смесь, полученная путем смешивания твердых промышленных отходов для дорожного и промышленного строительства. Данная смесь имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы и ни коим образом не несет никакой опасности для экологии.

После завершения ликвидации послеусадочных явлений и нанесения верхних слоев почвы планируется задействовать восстановленную землю для расширения инфраструктуры предприятия.

Так как в ближайших планах автомобильного завода «УРАЛ» наращивать производственные мощности, реструктуризировать и расширять производства с целью их дальнейшего развития, чтобы обеспечить выпуск новых продуктов, то восстановленные земельные участки очень пригодятся предприятию для реализации намеченных планов и расширению производственных бизнес-процессов.

АЗ «УРАЛ» уделяет внимание вопросам рационального обращения с отходами и предлагает приобрести ряд материалов по низким ценам всем желающим жителям города. Возможно приобрести деревянные отходы и тару, пластиковые и металлические емкости (от 20 л до 1 м3), кирпич и ж/б изделия б/у. Склад предлагаемых материалов работает ежедневно со стороны северной проходной завода.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств.

Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется свыше 400 видов спецтехники и навесного оборудования.

Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира.

С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ).