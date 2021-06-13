Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»

Выставка Банка России «Магия театра» откроется в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина в Челябинске во вторник, 15 июня. Посетители увидят коллекцию фотоизображений монет из драгоценных металлов с театральной тематикой.

Как сообщает пресс-секретарь отделения Банка России по Челябинской области Алена Васильевых, экспозиция состоит из 19 фотостендов. Они условно разделены на три тематических блока: драма, опера, балет. Для удобства посетителей на каждом стенде содержится информация об истории создания монеты, объеме тиража и технических характеристиках драгметалла.

На монетах можно увидеть не только великих русских режиссеров, актеров, драматургов и композиторов, но и персонажей известных произведений.

Монеты с театральной тематикой выпускаются Банком России в денежное обращение с 90-х годов прошлого века. Так, 12 лет назад была выпущена памятная монета из золота номиналом 200 рублей, посвященная 200-летию со дня рождения писателя Николая Гоголя. На ней можно увидеть фрагмент «сцены вранья» Ивана Хлестакова из комедии «Ревизор».

На одной из монет увековечен великий реформатор театра Константин Станиславский. На реверсе серебряной монеты номиналом два рубля, выпущенной 23 года назад, он представлен в образе Сатина из пьесы Максима Горького «На дне».

С выставкой можно ознакомиться с 15 июня по 15 июля по адресу: Челябинск, ул. Коммуны, 69.