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Бармен, бариста, флейерист – чемпионат выявил лучших

Общество
Сегодня, 17:37
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Автор: 
Ксения Старикова

В четверг, семнадцатого сентября, в Челябинске выявили сильнейших среди барменов Уральского федерального округа в ходе отборочного тура Чемпионата России. Им предстоит бороться за победу уже в национальном финале соревнований в Москве.

Всего было 11 участников, 10 в номинации «Best Profi» и один в номинации «Флейринг». Участники приехали из разных городов УрФО: Тюмень, Екатеринбург, Магнитогорск, Кыштым.

Выступающий в номинации «Best Profi» должен  обладать теоретическими знаниями, хорошо знать английский, уметь отличать по запаху один напиток от другого, хорошо готовить кофе, а также быстро и качественно готовить коктейли. Конечно, и без творчества здесь не обходится, и поэтому каждый участник представил дегустационному жюри также свой авторский коктейль и рассказал о нём на английском.

Флейрингист должен показать искусство жонглирования бутылками и барменским инвентарём.

Михаил Шестёркин был первым и единственным участником в этой номинации.

«Мне не понравилось, что конкуренции не было, когда есть соревновательный дух, ты лучше выступаешь, а когда ты один, в любом случае выиграл, поэтому без разницы уже, как ты выступил, - говорит он. -Даже на этих соревнованиях в классике 12 человек, а во флейринге – я один, потому что к классике бармен может готовиться чуть ли не месяц, а, чтобы выступить с флейрингом, нужно тренироваться 2-3 года, как минимум, каждый день по 8 часов. Нас на всероссийское соревнование по флейрингу выходит 12 человек. Мы часто списываемся и все друг друга знаем. Флерингом занимаюсь где-то 8-9 лет. Когда только начал работать в баре, увидел, как человек красиво жонглировал бутылками, показывал, что он мог, и через 2 месяца я тоже начал этим заниматься. За это время я разбил, наверное, тысяч 5 стаканов и бутылок, но это на тренировке, а когда приходишь в бар, ты показываешь гостям уже отработанную и красивую технику. И в баре я разбил, наверное, только штук 100 бокалов, что очень немного».

Если соревнование по флейрингу скорее зрелищное и творческое, то участники в номинации «Best Profi» показывали в большей степени свое мастерство.

Максимальные 100 балов. Если участник делает всё правильно, то у него не снимут ни одного балла. Казалось бы, незаметные для посетителя вещи для бармена считаются грубым ошибками: нельзя ронять лёд, трогать коктейль руками и даже задевать бокал о бокал.

Ну и, конечно же, самое главное, сами напитки, их оценивало дегустационное жюри.

«Мы выставляем баллы за внешний вид, аромат, вкус и общее впечатление и выводим средний балл. Максимум мы можем поставить 100 баллов. Нас всего трое, чтобы оценка не была предвзята, так же, как и дегустаторов кофе. Помимо этого, конечно, оценивается и красота приготовления напитка, можно получить бонусы за эстетическое впечатление, когда человек повёл себя повёл уверенно, изящно, необычно и т.д.», – рассказал член дегустационного жюри, шеф-бармен сети Perelman People Стас Киреев.

При приготовлении кофе можно также допустить незаметные посетителю, но фатальные для бариста ошибки. Неправильная темперовка, вываривание кофе или плохо взбитое молоко – всё это может стать причиной снятия баллов с участника.

Ну и, конечно, в профессии бармена есть место творчеству. Ребята придумывали  оригинальный рецепт своего коктейля.  Например, победительница номинации «Лучший коктейль» Дарья Тябутова рассказала о своём коктейле: «Мой коктейль называется «five o'clock», это русское прочтение английской традиции пить чай в пять часов вечера. В России же принято пить чай всегда, поэтому у нас каждый час как «five o'clock. Я работаю в баре TolstoЙ в Челябинске два года, но уже не первый раз участвую в подобном конкурсе. Конечно, нелегко, когда большая часть соперников – мальчики, но мы, девочки, всё изменим, мы всё сможем!».

«Чемпионаты мира проходят с 1952 года. В России барная ассоциация была организована в 1992 году и через пару лет мы стали проводить в России Чемпионаты барменов — это ежегодное мероприятие. Представительство в Челябинске было организовано в 2002 году. До этого были другие  конкурсы от других компаний», – рассказал представитель Барменской ассоциации России в Челябинске Андрей Каплунов.

Вот кто поедет в Москву: Лучший кофе – Владислав Морозов, Екатеринбург, Pan American 8500, «Миксология» –  Максим Шумаков, Челябинск, бар TolstoЙ, Лучший коктейль – Дарья Тябутова, Челябинск, бар TolstoЙ, Флейринг – Михаил Шестёркин, Челябинск, бар «Пароход» и Лучший бармен Урала – Денис Крохер, Челябинск, «La Galleria Bar & Kitchen».

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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