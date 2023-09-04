Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе Челябинской области, на что руководству Следственного комитета в социальных сетях пожаловались местные жители.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СКР Ахмеду Асхабову представить доклад в связи с жалобой южноуральцев на нарушение их прав на свободный доступ к рыбной ловле.

Авторы обращения считают, что коммерческая организация, заключившая договор пользования одним из участков озера, не имеет права запрещать им свободно рыбачить и предлагать платные услуги.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области проводят проверку по изложенным доводам.