«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям

В Челябинске родился и продолжает расти, развиваться, набирать мощь лучший – по оценке Национальной премии «Патриот-2022» - наставнический проект Российской Федерации. Имя ему – детский патриотический киножурнал «Белый журавлик».

«Крылатый» проект ветерана боевых действий, подполковника запаса управления ФСБ России по Челябинской области Владимира Саломатина подан на премию «Патриот-2023», итоги которой будут объявлены до конца года. Известно, что рожденный в столице Южного Урала «Белый журавлик» признан победителем регионального этапа этого года и прошел в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Сейчас, когда начался новый учебный год и представители подрастающего поколения снова сели за парты, «Белый журавлик», также отдыхавший в летние каникулы, снова готов лететь к ребятам, чтобы учить, просвещать, наставлять. В этом году наставнический проект Владимира Саломатина тем более актуален, ведь 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.

Создатель «Белого журавлика» пояснил агентству «Урал-пресс-информ», что делает его детище наставническим проектом:

«В прошлом учебном году мы совместно с моим сослуживцем, подполковником запаса нашего управления ФСБ и также ветераном боевых действий Константином Владимировичем Ершовым провели 42 урока в разных учебных заведениях, на которых присутствовало более трех тысяч учеников и студентов. Уроки проходили по приглашению классных руководителей и сотрудников школ, ответственных за воспитательную работу. «Белый журавлик» включен в «Киноуроки мужества» областной программы Киноцентра имени Сергея Герасимова. Министерство культуры Челябинской области рекомендовало фильмы образовательным организациям региона для показа в рамках внеурочных занятий «Разговор о важном»».

На вопрос о том, кто же он такой - «Белый журавлик», ответил руководитель проекта, старший преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры Виктор Завьялов:

«Это вертикальный веб-сериал, адаптированный под мобильные устройства, короткие игровые истории с участием подростков и молодежи. Добрые поучительные истории, которые происходят с ребятами дома и в школе. Немного грустные, немного смешные, но обязательно об отношениях в семье - с учетом проводимой в настоящее время специальной военной операции. Основная идея проекта обращается к истории и культурным традициям семьи. На примере семьи «Белый журавлик» прививает молодому поколению уважительное отношение к таким ценностям, как сохранение исторической памяти, патриотизм, чувство любви к своей Родине. И делает это на профессиональном уровне, бережно и аккуратно».

Откуда люди узнают про проект, рассказывает сам создатель «Белого журавлика» Владимир Саломатин:

«Поисковая система Яндекс выдает более 60 ссылок на публикации в СМИ новостных сообщений о киножурнале «Белый журавлик». Просмотры в сети фильмов превысили четыре миллиона и продолжают активно расти. Тысячу 180 постов и новостных сообщений о киножурнале и фильмах разместили у себя В ВКонтакте сообщества патриотической и педагогической направленности. «Белый журавлик» - это 48 тысяч лайков, 830 комментариев, шесть тысяч поделившихся. Телеканалы «Россия 1», «Россия 24», ОТВ, Копейское телевидение выпустили сюжеты о киножурнале, а телеканал ОТВ регулярно показывает его трейлеры, клип и фильмы. Всего - более 60 показов. С «Белым журавликом» познакомились 33 тысячи посетителей информационной платформы «Погибшие при исполнении воинского долга (Челябинская область)». На сайте добраястрана.рф, где выставлены киноленты победителей президентских грантов, фильмы «Белого журавлика» прочно держатся в ТОПе первых уже больше года».

Школы Челябинска с большим интересом относятся к проекту Владимира Саломатина по целому ряду причин.

«Нами подготовлен и отработан необычный открытый урок о важном, молва о котором распространяется среди педагогов и который очень хорошо воспринимают в учебных заведениях. Мы приходим в форме, показываем фильмы и ведем открытый, честный разговор с учениками. Изюминка урока - сами фильмы и наш реальный опыт боевых действий. Это не агитлисток, это истории из современной жизни, которые вызывают у учащихся сильные эмоции. Иногда после фильма «Сын» выхожу и спрашиваю зал: «Понятно?». Детям все понятно. Сегодня в каждом классе есть ученики, близкие которых исполняют воинский долг и участвуют в специальной военной операции. Дети, чьи близкие находятся на передовой, не всегда понимают, как себя вести с одноклассниками. А те не всегда понимает, как тактичнее себя вести с ними. Фильмы отвечают на некоторые вопросы, делают многое понятным, дают подсказку и надежду. Они добрые. Показы обычно проходят на самой большой площадке школы, иногда в несколько потоков. Однажды наши показы собрали 17 классов за раз. Учителя приходят посмотреть, что же такое мы показываем детям, после чего даже снимают свои классы с уроков и приводят учеников на следующее наше выступление».

Как же пригласить киножурнал «Белый журавлик» в гости и практически организовать урок о важном в школе?

«Достаточно набрать «Белый журавлик» в ВКонтакте, попасть в нашу группу и написать. Самое трудное - выбрать удобное время. Ученики сейчас так заняты, что мы стараемся подстраиваться под их расписание. Организовывать ничего не нужно, только собрать детей в актовом зале. Мы сами приезжаем, представляемся и ведем урок. Причем выезжаем не только в школы Челябинска, но и области. Сам урок длится 40 минут, остальное время - вопросы и фотографирование. Готовы провести несколько уроков подряд», - рассказал Владимир Саломатин.

Отметим, проект «Белый журавлик» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

#белыйжуравлик