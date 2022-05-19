«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

В Челябинске удачно стартовал и делает первые шаги детский патриотический киножурнал «Белый журавлик».

Показ пилотного фильма «Старший брат» состоялся 29-го апреля в кинотеатре «Знамя» и уже набрал свыше двадцати тысяч просмотров в социальных сетях. Информацию о фильме разместили у себя новостные группы, различные сообщества патриотической и социальной направленности.

Фильм «Старший брат» можно посмотреть на платформе Добраястрана.рф.

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Как отметил руководитель челябинского Фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» («Белый журавлик» - его новый проект) Владимир Саломатин, первый фильм, по некоторым оценкам, получился достаточно трогательным.

«Есть отзывы, что он вызывает эмоции и иногда - даже слезы, но мы сознательно на это пошли. Все, что мы показываем, - правда и основано на реальных событиях. Время меняется, и, на наш взгляд, новое поколение необоснованно много внимания уделяет материальным ценностям, культу здорового образа жизни, забывая при этом о духовных ценностях и чистоте своих эмоций. Тем более в наше тревожное время. Уже первым фильмом мы хотели показать, что работаем именно в этом направлении - пытаемся прикоснуться к эмоциональному миру нашего зрителя, обратить внимание на чистоту его чувств», - сказал Владимир Саломатин.

По его словам, киновыпуски ориентированы на детскую и подростковую аудиторию, но могут быть интересны и взрослому зрителю. Это добрые, поучительные истории, которые происходят с ребятами в школе и дома. Истории написаны в формате популярных киножурналов для привлечения внимания подростков, но в большей степени соответствуют критериям социальной рекламы.

Автором сюжетов является ветеран боевых действий Владимир Саломатин, который предоставил свои работы на конкурс Фонда президентских грантов, где они получили положительную оценку и теперь реализуются с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Проектом был предусмотрен выпуск пяти короткометражных фильмов, но автором уже написан шестой сценарий, который взят в работу. Более того – уже прорабатывается седьмой сценарий.

На «Белого журавлика» Владимира Саломатина обратили внимание, включившись в работу и оказывая проекту помощь, несколько творческих коллективов Челябинска: кафедра режиссуры кино и телевидения ЧГИК, автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Доброе кино» и другие.

«Надеемся, что в ближайшие пару месяцев состоятся новые кинопремьеры «Белого журавлика». Более того, он дал старт еще одному проекту с рабочим названием «Позывной Вишня» о людях в современных локальных войнах и конфликтах, взаимной помощи, чувствах, о любви… В наше время это, как никогда, своевременно и актуально. К работе творческой группы подключилась в качестве сценариста Анна Красавина, доцент кафедры «Журналистики, рекламы и связи с общественностью» ЧГИК», - рассказал Владимир Саломатин.

Не обошлось и без курьезов. В одной из школ поселка Красногорский Еманжелинского района ветеран боевых действий проводил встречу с учениками по теме сохранения памяти погибших в локальных войнах и рассказал и «Белом журавлике».

«Старшеклассники местной школы стали первыми допремьерными зрителями журнала и дали свою оценку. Одна ученица школы, девочка по имени Даша, отнеслась к этому особенно серьезно, почитала все сценарии и прислала развернутый отзыв. Как оказалось, больше всего ей понравился пятый сюжет, в котором героиня как раз ее возраста. Даша сказала, что многие девочки мечтали бы сняться в таком фильме. А мы как раз назначили кастинг на эту роль и подбирали подходящую девочку. Мы предложили Даше приехать и поучаствовать в кастинге на общих основаниях. Даша очень хотела приехать, но ее не отпустила бабушка, что можно понять: поездка в другой город, молодая девушка. Но мы уже связались с педагогом школы, которая помогала нам организовать первую встречу с учениками, и договорились, что сами приедем в школу и посмотрим всех учениц, желающих принять участие в «Белом журавлике». Снимем на видео, как они выполняют задание кастинга, а потом будем его просматривать и в итоге выберем будущих героинь нашего киножурнала», - отметил Владимир Саломатин.