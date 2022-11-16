Фонд «Живые и мертвые» и Южно-Уральский государственный колледж стали партнерами и друзьями

В Челябинске Фонд содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых ведомств «Живые и мертвые» и Южно-Уральский государственный колледж 11 ноября подписали соглашение о сотрудничестве, что стало важным, знаковым событием в истории двух организаций.

Председатель Фонда – ветеран боевых действий, подполковник запаса управления ФСБ России по Челябинской области, идейный вдохновитель и создатель детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» Владимир Саломатин. Символично, что начало дружбе и партнерству Фонда с учебным заведением положил просмотр короткометражных фильмов «Старший брат», «Сын» и «Папа». Студенты приняли увиденное близко к сердцу,

«Фильмы мне понравились, их нужно показывать чаще, потому что истории, которые лежат в основе сюжета, взяты из жизни. У меня есть знакомый сосед, которого мобилизовали, а у него есть маленькая дочь. Я теперь лучше понимаю, что она может чувствовать», – сказал студент группы Р100Д Владислав Малицкий.

Будущие специалисты в области креативных индустрий стали первыми зрителями фильма «Сын». Во время просмотра стояла тишина.

«Я осознаю все переживания и страдания людей, которые ждут тех, кто сейчас не дома, а на защите страны. Переживаю за их матерей, детей», – написала в своем отзыве студентка первого курса группы Р100Д Анна Растворова. Ее порыв поддержал однокурсник Илья Баранов: «…люди молятся за то, чтобы вернуть своих мужей. Фильм о силе духа. Если она есть в семье, значит, она будет и там, где сейчас боль и смерть».

Многие студенты предложили заглянуть в мирное будущее с призывом: «Давайте будем вместе, когда это так необходимо. Вместе с нашими близкими, которых мы так сильно любим и ждем!».

Как рассказал Владимир Саломатин, в марте 2022 года с большим успехом колледж поучаствовал в пилотном проекте «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе модели колледжа креативных индустрий» и выиграл грант. За последние два года был осуществлен первый набор будущих специалистов в области ККИ по специальностям «Анимация», «Реклама», «Техника и искусство фотографии», «Дизайн», «Информационные системы и программирование».

Лидер команды проекта, директор Южно-Уральского государственного колледжа Владимир Лапин при подписании соглашения подчеркнул, что «сегодняшнее событие, безусловно, мотивирует нас к тому, чтобы при реализации общих целей соответствовать высокому уровню нашего партнера».

Владимир Лапин поблагодарил председателя правления Фонда «Живые и мертвые» Владимира Саломатина за признание важности развития сотрудничества и выразил уверенность в том, что «соглашение станет точкой отсчета долгой и плодотворной работы».

«Служить идеалам всегда было честью для самых молодых, смелых и просвещенных людей своей эпохи. 11 ноября стало ярким событием для нового поколения специалистов», - отметил Владимир Саломатин.

ФОТО: Юлия Паламарчук (группа ТФ169Д), Ярослав Михайлов (группа ИС448Д).