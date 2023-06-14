14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
14.06.2023
Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»
14.06.2023
Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост
14.06.2023
Территорию в границах Артиллерийской, проспекта Ленина и Меридиана ждет комплексное развитие
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
08.06.2023
От телевизора – к экрану мобильного: южноуральцы все чаще смотрят ТВ на сотовых телефонах
06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
02.06.2023
Активность жителей Челябинской области в мессенджерах за год выросла в полтора раза
19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023