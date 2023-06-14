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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2023

Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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14.06.2023 17:00
Фото: МегаФон

Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы

Преподаватели, сотрудники и слушатели образовательных учреждений получат дополнительные возможности для развития дистанционных программ в безопасной облачной среде.

Для этого МегаФон предоставил виртуальную инфраструктуру Институту развития образования Свердловской области. Подобный проект оператор может реализовать для учебных организаций в любом регионе страны, в том числе и в Челябинской области.

Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.

Виртуальные серверы предоставляют доступ ко всей необходимой для дистанционного обучения информации. Хранение файлов реализовано путем интеграции с объектным хранилищем S3, а базы данных поддерживаются оператором по сервисной модели.

Как отмечает директор по облачным и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов, помимо того, что размещение в облаке экономит время и средства на организацию IТ-инфраструктуры, это также гарантирует высокий уровень безопасности данных.

«Как провайдер мы полностью закрываем вопросы соблюдения требований информационной безопасности в облачной среде и в случае необходимости предоставляем дополнительные средства защиты. Наши эксперты оказывают постоянную техническую поддержку, в том числе в части соблюдения требований безопасного хранения персональных данных клиентов заказчика», - подчеркивает Александр Осипов.

«МегаФон Облако» проходит ежегодные аудиты безопасности, поэтому все данные и учетные записи студентов и преподавателей надежно защищены. Надежность и безопасность гарантируется аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам.

Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных и гибридных облаков, вычислительные ресурсы IaaS, сервисы SaaS, в том числе офисные инструменты и отечественные операционные системы. Экосистема реализована на базе отечественного ПО и включает более 25 услуг актуальных для бизнеса и государства. 

Мегафон
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09.06.2023 18:00

В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского

09.06.2023 17:31

ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества

09.06.2023 17:18

В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые

09.06.2023 16:27

Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны

09.06.2023 16:26

Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья

09.06.2023 16:11

Отделение полиции Нязепетровска возглавил майор Брагин

09.06.2023 15:09

Курчатовский суд Челябинска рассмотрит дело о гибели троих работников цеха

09.06.2023 14:53

Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник

09.06.2023 13:50

В Челябинске появится арт-объект во славу первостроителей города

09.06.2023 13:30

В Снежинске установлена мемориальная доска герою-фронтовику Виктору Самойлину

09.06.2023 13:10

Силовики Челябинской области задержали диверсанта, причастного к поджогам на железной дороге

09.06.2023 13:01

В Челябинске презентован «Арктический автобус»

09.06.2023 12:58

Дом Клосса в Златоусте рекомендуют включить в госреестр памятников истории и культуры России