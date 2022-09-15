Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения

Национальный провайдер «Ростелеком» представит платформу интеллектуального видеонаблюдения для цифровых городов будущего на всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске, которое пройдет 29-30 сентября на Труда, 179.

Умная система – одна из основных элементов эффективного управления городом и муниципалитетом, отмечают в пресс-службе компании. Интеллектуальное решение уже запущено в работу специалистами «Ростелекома» в Пермском крае, Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Единая национальная платформа видеонаблюдения — ключевая составляющая аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что интеллектуальная система видеонаблюдения поставляет заказчику важнейшую информацию - миллиарды часов видеозаписей для анализа, на основе которого принимаются важные решения.

«Платформа не только способствует снижению количества правонарушений, повышению раскрываемости преступлений и усилению антитеррористической защиты, но и помогает контролировать уборку территорий, вывоз мусора, строительство объектов. “Ростелеком” предлагает оборудовать города системой видеонаблюдения под ключ: от установки и подключения камер до внедрения единой платформы с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных. Такой сервисный подход может значительно экономить бюджеты администраций», - подчеркнул Михаил Сергеев.

Интеллектуальная система включает несколько аналитических модулей: распознавание лиц, работа с биометрическими данными, мониторинг своевременного вывоза твердых бытовых отходов в жилых зонах, транспортная видеоаналитика и ситуационный детектор. Последний модуль позволяет предотвращать подозрительные и опасные события. Например, умное решение акцентирует внимание оператора на оставленных в общественных местах предметах, информирует о большом скоплении людей или сигнализирует о возникновении драк.