БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа

МегаФон предоставляет пенсионерам постоянную скидку на связь во всех регионах России.

Интересно, что любой тариф линейки #БезПереплат можно подключить с двадцатипроцентной скидкой. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Как отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, около 60-ти процентов абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона - владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов, по его словам, - WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

«Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20 процентов любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления - с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи - звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», - подчеркнул Влад Вольфсон.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, в декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах.

Воспользоваться скидкой могут как действующие, так и новые абоненты МегаФона (и граждане пенсионного возраста, и досрочно вышедшие на пенсию).

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Вес