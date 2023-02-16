16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
За приставов Челябинской области ответит Полина
08.02.2023
Выявлены фейковые рассылки от имени судебных приставов в Челябинской области
25.01.2023
В Челябинске приостановлена деятельность еще одного кафе
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023