Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет

В Копейске (Челябинская область) энергоснабжающая компания обеспечила подачу электроэнергии к садовому участку, где содержатся бездомные животные. Это происходило под контролем судебных приставов.

Собственница участка, неравнодушно относящаяся к братьям нашим меньшим, обеспечивала нужды приюта в электроэнергии мощностями бытового электрогенератора. Ее участок находится вдали от основных улиц СНТ и, соответственно, линий электропередачи.

«Попытка восстановить свои права как члена садового товарищества и получить на общих основаниях доступ к благам цивилизации была безуспешной. Пришлось обратиться в суд, где она нашла поддержку, и летом 2022 года исполнительный документ поступил в работу судебных приставов Копейского городского отдела», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Текст гласил: обязать поставщика заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическими сетям энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке садоводческого некоммерческого товарищества.

Первое требование – заключить договор – было исполнено сразу, а вот с фактическим присоединением сетей, в том числе установкой опор линии электропередачи, получилась заминка, устранять которую пришлось с помощью мер принудительного исполнения.

В итоге энергоснабжающая организация установила опоры и присоединила к электросетям участок с приютом.