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Благодатная сила: тысячи южноуральцев отметили Крещение погружением в купели

Один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне (19-е января) – жители Челябинской области традиционно отмечают посещением церковных служб и массовым купанием в иорданях.

Как обычно, первые погружения южноуральцев в освященные воды начались сразу после полуночи.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин и председатель челябинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Павел Камнев были в числе первых жителей региона, решившихся – несмотря на крепкий ночной мороз (столбик термометра к этому времени опустился до отметки в минус 26 градусов) – совершить обряд погружения в освященную купель.

Как рассказал Олег Дубровин агентству «Урал-пресс-информ», вместе со своим давним товарищем Павлом Камневым он окунулся в воды челябинских Шершней, где к полуночи, по его словам, собралось немало горожан разного возраста. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Поддержать отважных купальщиков приехали их близкие и друзья.

«После омовения стало очень хорошо, просто благодать. В волосах льдинки, а мороз не ощущается совсем. Желающих окунуться оказалось много – очереди к купели образовались. Все было по-доброму, с шутками-прибаутками. По-настоящему празднично», - поделился эмоциями Олег Дубровин.

К слову, он купается на Крещение много лет, а вот в компании с давним и близким другом Павлом Камневым отметил большой православный праздник погружением в иордань впервые.

Многолюдно и оживленно в праздничный день (и ночью тоже) было и на территории копейского храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В Крещение жители Копейска и гости города и в купель на пруду погружались, и святую воду домой набирали (по традиции, здесь была организована ее массовая раздача). И, конечно, обязательно посещали храм, чтобы поставить свечки.

Спокойная, умиротворенная атмосфера царила в праздничный день на Аргазинском водохранилище (деревня Чишма, Аргаяшский район), где крещенские купания были организованы стараниями челябинского бизнесмена Петра Дятчина.

Здесь, в уединении и тишине, символический обряд очищения совершили десятки человек – как местных жителей, так и гостей из областного центра, не поленившихся проехать ради крещенских купаний несколько десятков километров. Среди последних, например, – участники движения «Сорок сороков».

Несмотря на отдаленность этого места, здесь были и душистый чай из самовара, и вкуснейшие беляши, приготовленные чудо-пекарями из деревни Яраткулова, и даже мобильная походная баня. Каждого гостя тут встречали с большим радушием. Как и полагается, воды были освящены – поутру, батюшкой из Аргаяшского района.

Пенсионер Валерий Агарков, которому в этом году исполнится 74 года, после крещенских купаний выглядел на редкость бодрым. Для него вода – родная стихия, ведь Валерий Николаевич – «морж» с тридцатилетним стажем. Живя в Челябинске, он занимался в клубе «Оптималист». С водой неразлучен с 1990-го года. Крещенских купаний он, конечно же, не пропускает – вот уже три десятилетия совершает обряд омовения в освещенных водах.

На Аргази бодрый пенсионер приезжает третий год. Как перестал работать, переселился из южноуральской столицы в село Байрамгулово Аргаяшского района – оттуда до купели на Аргазинском водохранилище, можно сказать, рукой подать: не больше 15-ти километров.

«Раньше с весны до весны, зимой и летом купался, моржевал – одно время с двумя братьями, они меня помладше, потом отдельно от них. Ощущения от пребывания в воде у меня всегда прекрасные. Причем чем сильнее мороз, тем комфортнее в воде. Минус 15-20 градусов – самое то для купания, то есть сегодняшний день как раз подходящий. Простудами не болею, на здоровье не жалуюсь. Закален», - улыбнулся Валерий Николаевич, который выглядит удивительно хорошо для своего возраста.

Если раньше он не расставался с водой круглый год, то теперь, говорит, стал лениться, иногда и летом не купается. Но погрузиться в купель на Крещение – дело святое. Заряда бодрости хватает, по словам южноуральца, на весь год.

Сотрудник компании Петра Дятчина, Святослав Борисов, занимавшийся организацией праздничных купаний на Аргазинском водохранилище, рассказал, что частная инициатива его руководителя реализуется здесь уже четвертый год, проведения мероприятия согласовывается с местными властями. Сначала рядом с купелью ставили палатку с печкой, в этом году глава Байрамгуловского сельского поселения посоветовал установить баню на колесах.

«Проводим праздник исключительно своими силами. У нас сформирована команда, распределены обязанности. Один человек занимается прорубью, другой договаривается по теплому помещению, согласовывает свои действия с администрацией и так далее», - поделился Святослав Борисов.

Сам молодой человек на Крещение раньше купался неоднократно. Пока решил сделать перерыв. Считает, что к погружению в холодную воду все-таки нужно быть хорошо готовым.

«Надо начинать окунаться с лета и продолжать в течение года. Тогда организму будет неважно, дождь ли, снег ли, зима или осень», - отметил Святослав.

Петр Дятчин рассказал, что мысль организовать крещенские купания на Аргазинском водохранилище (ДСНТ «Озерный-Аргази», руководителем которого он является, находится на берегу водоема) посетила его в 2017-м году.

«Это был внутренний порыв. Поначалу, конечно, не знал, как все это организовать, не знал, кто поддержит, кто приедет. Однако в первый же год, это был 2018-й, отметить Крещение с нами приехало больше 150-ти человек, и я укрепился в своем решении. Буду продолжать это благое дело и дальше, пока есть возможность. И буду стараться находиться в рядах тех, кто погружается. Хотя, считаю, это необязательным. Важно, в первую очередь, само присутствие и участие в службах, посвященных большому и светлому празднику Крещения Господня», - отметил Петр Дятчин.

Фото Алексея Коновалова, Копейского телевидения, Святослава Борисова, со страницы Олега Дубровина в ВК