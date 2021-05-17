Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска планируется завершить к 25-му мая.

Об этом сегодня, 17-го мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение поторопиться с подготовкой пляжей к купальному сезону и закончить ее как можно быстрее.

«На тех пляжах, которые уже работали в прошлом году, объемы работ наверняка меньше, чем на новых. Их можно открыть пораньше, а новые – к 25-му», - сказала Котова.

Мэр отметила, что в связи с жаркой погодой купальный сезон не мешало бы открыть уже сейчас. Однако Александр Астахов сообщил, что вода еще холодная (прогрелась только до 18-20 градусов). По его словам, до нормативной температуры водоемы прогреются, по прогнозам, к концу недели.

«Хорошо, будем ориентироваться на температуру воды», - согласилась градоначальница.

Напомним, в этом году число благоустроенных муниципальных пляжей в Челябинске увеличено вдвое (с трех до шести). Так, в нынешнем купальном сезоне горожане смогут с комфортом отдохнуть и поплавать на Первом озере (переулок Мамина); в Чурилово (улица Черничная); на озере Смолино (улица Дачная и пляж «Прибой»); на городском пляже на Шершнях и на Шершнёвском водохранилище со стороны Изумрудного карьера.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по поручению Натальи Котовой в минувшие выходные на всех шести муниципальных пляжах и на некоторых частных пляжах было организовано дежурство матросов-спасателей.

«Происшествий на водных объектах допущено не было. На этой неделе дежурство матросов-спасателей будет продолжено», - доложил Александр Астахов.

Он отметил, что, помимо организации стационарных постов матросов-спасателей на пляжах Челябинска, в прошедшие выходные проводилось патрулирование 116-ти участков в прибрежных зонах городских водоемов.