Бои за Крым «ожили» на студенческом экране в Челябинске

В стенах ЮУрГУ состоялся кинопоказ «Эхо фестиваля «Победили вместе».

Это событие прошло в преддверии девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Для студенческой аудитории был показан документальный фильм режиссера Валерия Тимощенко «Битва за Крым», рассказывающий о боях за Крымский полуостров в период Великой Отечественной войны.

Картина была снята на основе личных историй разведчиков, танкистов, летчиков и морских пехотинцев.

Международный кинофестиваль «Победили вместе» с 2022 года носит имя кинорежиссера Владимира Меньшова. С 2015 года Владимир Валентинович был его президентом.

Очередной 17-й фестиваль был проведен Ассамблеей народов Евразии в ноябре прошлого года в Волгограде. До этого, начиная с 2005 года, кинофестиваль проходил в Севастополе.

Президент России Владимир Путин отмечал значимость этого фестиваля в борьбе с нацизмом. Приветствие главы государства было оглашено на церемонии открытия кинофестиваля в день, приуроченный к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Владимир Путин особо подчеркнул, что кинофестиваль по праву считается одним из самых представительных и авторитетных форумов в сфере документального кино.

Он был создан по инициативе Героев Советского Союза. Кинофестиваль «Победили вместе» стал знаковым культурно-просветительским событием на евразийском пространстве.

Организаторами кинопоказов в ряде крупных городах России стали Ассамблея народов Евразии и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

После показа состоялся разговор с гостями из Москвы. Среди них был Валерий Рузин, президент Евразийской Академии телевидения и радио, заместитель генеральный продюссер кинофестиваля.

«Документальный фильм посмотрели, трогает до слез, берет за душу», - высказал мнение один из зрителей.

С ним согласен и автор этих строк. Закончил советскую школу, много лет работал в журналистике, но не знал о том, что за час до 4 часов утра 22 июня 1941 года, когда «Киев бомбили, нам объявили, что началася война», как знаем из песни, фашистская авиация нанесла удар по Крыму. Но получила серьезный отпор со стороны советского флота, который не стал ждать приказа из Москвы, а ответил врагу огнем.

В фильме через судьбы отдельных людей показано, как, с каким трудом шло освобождение Крыма. В фильме много деталей, которые заставляют задуматься, «примерить» на себя тяготы тех людей, кто освобождал крымскую землю.

Вот всего одна деталь: морским пехотинцам приходилось в ноябре, последнем месяце зимы, прыгать в воду на глубине два метра, а потом, выбравшись на берег, промокшим и замерзшим идти в атаку на укрепленные фашистами позиции.

«Этот фильм должны посмотреть все россияне, особенно накануне очередной памятной даты возвращения Крыма в Россию».

Как это сделать и от кого это зависит? – задал и я этот вопрос, но ответа не услышал. «Не от нас это зависит».

Кинопоказы фильма «Битва за Крым» состоялись, кроме ЮУрГУ, в Челябинском юридическом колледже.