Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД

В 2023 году ОАО «РЖД» планирует направить более 100 миллионов рублей на модернизацию пассажирской инфраструктуры и оснащение новым оборудованием вокзальных комплексов Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в рамках инвестиционной программы на вокзалах Курган, Усть-Катав, Вязовая, Кропачево, Шумиха, Сибай, Оренбург, Бузулук, Никель и Новотроицк появятся справочные видеотерминалы. Сервис позволяет пассажирам оперативно получать справочную информацию о расписании движения поездов, услугах на вокзале, в том числе для маломобильных граждан. Также по видеосвязи можно получить консультацию оператора.

На вокзале Оренбург запланировано обновление системы противопожарной защиты и замена асфальтового покрытия на пассажирской платформе № 2.

В Челябинской области в 2023 году планируется приступить к реконструкции остановочного пункта Подстанция, где будет выполнено переустройство двух платформ из низких в высокие. На платформах установят навесы и светодиодное освещение, обустроят пандусы для маломобильных пассажиров. Лавочки и урны, размещенные вдоль платформ, будут выполнены из экологически чистых материалов – полимерпесчаной смеси, которая отличается долговечностью. Для обеспечения безопасного перехода через железнодорожные пути обустроят дополнительный одноуровневый пешеходный переход, оборудованный световой и звуковой сигнализацией. Завершение работ по реконструкции остановочного пункта планируется в 2024 году.

Также в здании пригородного вокзала Челябинск в 2023 году планируется обустроить зону ожидания и отдыха для маломобильных пассажиров. В ней будут установлены кресла для сидения, индукционная система, информационный тактильно-сенсорный терминал, кнопка вызова персонала и инвалидная коляска.