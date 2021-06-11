Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД

С третьего мая по третье июня в ходе профилактической акции «Дорога железная – не для игры» на ЮУЖД прошли мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. В профилактических мероприятиях приняли участие более 11 тысяч школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, с детьми провели беседы о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали фильмы о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Для ребят были также организованы экскурсии на объекты инфраструктуры ЮУЖД, в которых приняли участие почти 400 учащихся, проведены конкурсы детского творчества. При проведении лекций в учебных заведениях, в родительские собрания включались вопросы безопасного нахождения детей и взрослых на объектах инфраструктуры железной дороги. Железнодорожники распространили почти шесть тысяч памяток.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проведено 358 рейдов по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, в ходе которых задержано 530 нарушителей, из них 12 несовершеннолетних.

Также на вокзалах были размещены аншлаги, организована трансляция видеороликов по правилам безопасного нахождения граждан. По громкоговорящей связи передавались объявления о правилах безопасности при нахождении на пассажирских платформах и вблизи железнодорожных путей. На мониторах общественного транспорта транслировались ролики о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Южно-Уральская магистраль призывает родителей уделить особое внимание разъяснению детям правил поведения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам.

Напоминаем: переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких – держать на руках. Нельзя ходить по путям, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. Опасно находиться переходить через железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.