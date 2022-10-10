Более 11,5 тысячи школьников приняли участие в акции по безопасности детей на ЮУЖД

С первого по 30 сентября в ходе профилактической акции «Правила моей безопасности на железной дороге» на ЮУЖД прошли мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками. В них приняли участие более 11,5 тысячи школьников.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, с детьми провели беседы о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали фильмы о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Для ребят были организованы экскурсии на объекты инфраструктуры ЮУЖД, в которых приняли участие 1,8 тыс. учащихся, а также конкурсы детского творчества. При проведении лекций в учебных заведениях, в родительские собрания включались вопросы безопасного нахождения детей и взрослых на объектах инфраструктуры железной дороги. Железнодорожники распространили более 5 тыс. памяток.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проведено 315 рейдов по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, в ходе которых задержано 726 нарушителей, из них 76 несовершеннолетних.

На вокзалах были размещены плакаты, организована трансляция видеороликов по правилам безопасного нахождения граждан. По громкой связи передавались объявления о правилах безопасности при нахождении на пассажирских платформах и вблизи железнодорожных путей. На мониторах общественного транспорта транслировались ролики о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Южно-Уральская магистраль призывает родителей уделить особое внимание разъяснению детям правил поведения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам.

Напоминаем: переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Детей необходимо взять за руку, маленьких – держать на руках. Нельзя ходить по путям, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов. Опасно находиться переходить через железнодорожные пути в наушниках и капюшоне.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».