Более 6,2 тысячи южноуральцев привились на избирательных участках

С 17 по 19 сентября более 6,2 тысячи жителей Челябинской области, пришедших на избирательные участки, не только проголосовали, но и поставили прививку от гриппа или коронавирусной инфекции COVID-19. Еще более полутысячи жителей вакцинировались за выходные в выездных пунктах.

«С 17 по 19 сентября шесть тысяч 260 жителей Челябинской области прошли вакцинацию от гриппа или коронавируса на избирательных участках», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

От гриппа вакцинировались четыре тысячи 590 человек, от COVID-19 – одна тысяча 617 человек. Еще 521 южноуралец сделал прививку от коронавируса в крупных ТРК области.

Напомним, вакцинальные бригады работали на 545 избирательных участках в 34 муниципалитетах Южного Урала.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, в регион поступило один миллион 144 тысячи 332 комплекта вакцины, из них 921 тысяча 780 комплектов ГамКовидВак (Спутник V), 180 тысяч 672 комплекта - Спутник Лайт, 28 тысяч 620 комплектов - ЭпиВакКорона, 13 тысяч 260 комплектов - КовиВак.

Всего по области привито первым компонентом порядка 903 тысячи 540 человек. Это примерно 34% населения. Первым и вторым компонентом вакцинировано 747 тысяч 488 человек (без ЗАТО).

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить минимум 60% трудоспособного населения – или 1,6 миллиона человек. Эпидемиологи считают, что для полного контроля над эпидемией ковида и остановки циркуляции вируса нужно увеличить охват вакцинированных минимум до 80% от всего населения (а не только взрослого), а в идеале – 95%. Детей от ковида пока не прививают.