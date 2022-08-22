Более 827 тысяч пенсионеров Челябинской области получили выплаты ко Дню пожилого человека

В Челябинской области уже более 827 тысяч пенсионеров получили выплаты ко Дню пожилого человека (отмечается первого октября).

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера единовременная выплата ко Дню пожилого человека в регионе выплачивается ежегодно, начиная с 2019 года. Размер выплаты составляет 700 рублей.

«По данным на 17 августа, выплаты направлены 827 142 получателям на общую сумму 579 миллионов рублей. Выплаты будут производиться до октября 2022 года», - уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства социальных отношений области.

Средства поступят более 850 тысячам южноуральцев – тем, кто на первое октября 2022 года достиг возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида).

Всего на эти цели из регионального бюджета направлено 677 миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.