Больницы Магнитогорска и Пласта получили новые автомобили скорой помощи

В Челябинской области больницы Магнитогорского городского округа и Пластовского муниципального района получили новые автомобили скорой медицинской помощи. Торжественная церемония передачи пяти скорых состоялась в пятницу, 18 марта.

Ранее губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер выступил с инициативой о покупке машин. Пять автомобилей приобретены на взносы единороссов. Четыре автомобиля переданы в медицинские учреждения Магнитогорска, один – в больницу Пласта.

Все машины оснащены современным оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

«Это современные машины с высоким клиренсом, полноприводные, самое главное – они полностью укомплектованы современным оборудованием», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, в области ежегодно обновляется парк автомобилей скорой помощи. «На станции Магнитогорска работают 45 машин, фактически 10 процентов обновили сейчас за счет этой поставки, - уточнил Алексей Текслер. - Частично старые машины будут списаны. Это значимая помощь и поддержка для здравоохранения Магнитогорска».

Глава Магнитогорска Сергей Бердников отметил, что станция СМП города оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь не только всем магнитогорцам, но и жителям ближайших районов. Поэтому городу были важны автомобили с определенными техническими особенностями: высоким клиренсом и богатым техническим оснащением.

«Данные автомобили были нам крайне важны с точки зрения их индивидуальных особенностей, а именно – это машины повышенной проходимости. А сегодня мы говорим, что наша система здравоохранения не ограничивается границами города – мы обслуживаем порядка 700 тысяч человек. Также необходимо учитывать природные условия, когда зимой необходимо проехать в отдаленные поселки и деревни. Поэтому такие автомобили просто незаменимы», - рассказал глава Магнитогорска.

Сергей Бердников подчеркнул, что принимаемые губернатором и минздравом решения помогают содержать медицинскую службу города на достаточном высоком уровне.

Алексей Текслер рассказал, в настоящее время по всей территории области стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Ежедневно сокращается число новых инфицированных, число выздоровевших растет. В регионе уже в 2,5 раза сократили количество коек для лечения пациентов с ковидом и перевели их в плановый режим работы, в том числе в Магнитогорске.

В области, несмотря на все сложности, сохраняют все планы по модернизации здравоохранения в текущем году. «При этом задачи для здравоохранения по-прежнему масштабные, кроме коронавируса есть другие заболевания, которые, к сожалению, никуда не ушли. Поэтому текущая работа в системе здравоохранения крайне важна, - подчеркнул Алексей Текслер. - Мы продолжаем все программы, которые у нас есть в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, капитальные ремонты, приобретение необходимого оборудования. Здравоохранение сегодня активно работает над тем, чтобы все текущие задачи были решены».

В феврале 2022 года 10 новых автомобилей неотложной помощи уже пополнили медицинский автопарк региона, они также приобретены на членские взносы представителей партии «Единая Россия».

Власти Челябинской области с 2019 года активно занимаются вопросами обновления автотранспорта для нужд здравоохранения.

Как уточнили в минздраве области, 2019 году было заменено около 100 автомобилей. В 2020 году парк обновили на 135 единиц, из которых большинство - машины скорой помощи. В 2021 году по программе модернизации первичного звена приобретено более 150 автомобилей, в том числе 94 автомобиля неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Еще 21 автомобиль класса «В» закуплен за счет средств Благотворительного фонда «Русской медной компании». В ноябре медицинские учреждения получили 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе 12 автомобилей скорой помощи марки «ГАЗ» и 11 автомобилей марки «УАЗ». Машины поступили по линии Мипромторга РФ. В 2022 году планируется пополнить парк скорой на 99 автомобилей.