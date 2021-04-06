Больницы Челябинской области получили новые автомобили скорой и неотложной помощи

Медицинский автопарк Челябинской области пополнился 60 легковыми автомобилями скорой помощи и диагностики для больниц и поликлиник региона. Всего в 2021 году планируется приобрести 150 автомобилей скорой и неотложной помощи.

Во вторник, шестого апреля, новые автомобили презентовали губернатору Алексею Текслеру в ходе его визита в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОДКБ). Глава региона осмотрел новенькие Форды и УАЗы, Лады и Рено, пообщался с водителями.

Алексей Текслер напомнил, областные власти с 2019 года активно занимаются вопросами обновления автотранспорта для нужд здравоохранения.

«Около 100 автомобилей мы заменили в 2019 году, но интенсивность этой работы в этом году, как и в прошлом, у нас увеличится. В прошлом году мы на 135 единиц обновили парк, в большинстве случаев это были машины скорой помощи», - рассказал Алексей Текслер.

В 2021 году за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения Челябинской области» уже закуплено 39 машин для неотложной помощи. Еще 21 автомобиль класса «В» приобретен за счет средств Благотворительного фонда «Русской медной компании».

По словам губернатора, всего в 2021 году по программе модернизации первичного звена запланировано приобретение 94 автомобилей неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. «Всего в этом году мы обновим парк машин на 150 автомобилей, – отметил Алексей Текслер. - Это по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, колоссальный шаг вперед».

Все автомобили скорой помощи оснащены высококлассным медицинским оборудованием из Италии, США, Германии и России с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

«Машины оснащены новейшим медицинским оборудованием, удобные, комфортные, современные по сравнению с тем, что было раньше, - отметил Алексей Текслер. - Конечно это важно врачам, которые работают в комфортных условиях, фельдшерам и водителям. Что тоже улучшает работу здравоохранения в целом».

В кузове на базе автомобилей Ford, установлен дефибрилятор с искусственным интеллектом. Система считывает показания и на русском языке выдаёт рекомендации о необходимости повторения разряда, а также о глубине и амплитуде непрямого массажа сердца. Это помогает в разы повысить эффективность дефибрилляции.

«Реализованы и технологии телемедицины: кардиограф с модулем GSM передает данные на кардиопункт. Таким образом, фельдшер может оперативно получить консультацию опытного врача находясь за сотни километров от него», - рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Кроме того, в комплектацию входят уникальные тележки-каталки. Они приспособлены для перевозки людей с травмами позвоночника, позволяют проводить сердечно-лёгочную реанимацию и имеют модуль для перевозки детей.

Для комфорта бригад скорой помощи в машинах установлен раздельный климат-контроль с дезинфекцией воздуха. Дополнительный аккумулятор повышенной ёмкости обеспечивает бесперебойную работу медицинского оборудования в течение двух часов при выключенном двигателе автомобиля.

Машины, закупленные на средства областного бюджета, переданы в больницы по всему региону. «Автомобили УАЗ Патриот поедут в область работать, там, где нужна повышенная проходимость, Ford останутся в Челябинске, легковые также отправятся в различные территории», - пояснил министр здравоохранения области Юрий Семенов.

Главный врач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов рассказал, что обновление парка машин для сельской больницы – очень радостный и важный момент. «Сегодня мы принимаем две машины, два УАЗа, машины с высокой проходимостью, при этом достаточно комфортные и имеющими весь необходимый спектр оборудования», - отметил Владимир Самохвалов. На сегодня в больнице на четыре поста скорой помощи ежедневно работают восемь автомобилей скорой. В прошлом году медучреждение получило две новые машины в 2019 году парк также пополнялся. «В общем можно сказать, что парк достаточно обновлённый», - подчеркивает главврач.

Кроме того, из партии закупленных РМК в 2021 году 21 машины десять автомобилей скорой помощи Ford Transit класса «В» поступят в распоряжение Станции скорой медицинской помощи Челябинска, ещё 11 единиц техники на платформе внедорожников УАЗ «Профи» отправят в районы области. По два автомобиля получат медицинские организации Карабашского, Коркинского, Кыштымского городских округов Варненского и Сосновского районов. Один автомобиль будет передан в Октябрьский район.

В 2020 году Благотворительный фонд РМК приобрел для Челябинской области 12 машин - два реанимобиля и 10 автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit с полным комплектом медицинского оборудования

«Возможность получить оперативную медицинскую помощь в экстренных ситуациях критически важна для сохранения жизни и здоровья человека. Поэтому такую возможность должны иметь все: и жители городов, и отдалённых поселений, - отметила председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина. - Для этого нужны надёжные, манёвренные и современные машины скорой помощи. Уверена, техника, которую мы сегодня передаём Челябинской области, поможет медикам своевременно и эффективно оказывать помощь людям. Мы очень благодарны врачам за труд и хотим, чтобы условия их работы соответствовали современным тенденциям».