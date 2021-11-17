Больницы Челябинской области получили 23 новых скорых

Медицинские учреждения Челябинской области получили 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе 12 автомобилей скорой помощи марки «ГАЗ» и 11 автомобилей марки «УАЗ».

Как пояснили в пресс-службе минздрава региона, новый транспорт поступил в регион по линии Мипромторга РФ - это ежегодная акция к концу года.

Скорые класса B - УАЗ отправились в районные больницы сёл Миасское, Аргаяш, Кизильское, Кунашак, Фершампенуаз, Октябрьское, Уйское, Чесма, посёлки Бреды, Увельский, город Касли.

Автомобили марки «ГАЗ» получили районные больницы села Агаповка, Долгодеревенское, городов Верхнеуральск, Куса, Нязепетровск, горбольницы Верхнего Уфалея, Карабаша, Карталов, Кыштыма, Пласта, Южноуральска, Чебаркуля.

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Новые машины оснащены всем необходимым для оказания скорой медицинской помощи. «Начинка хорошая, в автомобилях видеорегистраторы, рация, система «ГЛОНАСС», комфортные салоны с кондиционерами. Для медпомощи здесь дефибрилятор, носилки, педиатрические и акушерские сумки, электрокардиограф, ИВЛ и так далее», - поделилась Анастасия Лукьянченко, старший фельдшер центра медицины катастроф.

Механики и водители признаются, что очень рады новым автомобилям, ведь они работают на них в сменах практически ежедневно. Дамир Такиуллин уже 20 лет отвечает за автопарк в районной больнице села Кунашак. В гараже под его присмотром 20 автомобилей, из них шесть скорых. Километраж автомобилей за последний год работы вырос почти в два раза.

«Раньше накатывали 60 тысяч километров за год, сейчас уже под 120 тысяч километров. УАЗ Профи получаем впервые. Комфортная, полноприводная, проходимая, салон просторный. Хочется уже начать работать», - поделился Дамир Такиулин, водитель-механик больницы с. Кунашак.

Власти Челябинской области с 2019 года активно занимаются вопросами обновления автотранспорта для нужд здравоохранения.

В 2019 году было заменено около 100 автомобилей. В 2020 году парк обновили на 135 единиц, в большинстве случаев это были машины скорой помощи.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена приобретено более 150 автомобилей, в том числе 94 автомобиля неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Еще 21 автомобиль класса «В» закуплен за счет средств Благотворительного фонда «Русской медной компании».

Все автомобили скорой помощи оснащены высококлассным медицинским оборудованием из Италии, США, Германии и России с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.