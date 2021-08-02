Больницы Магнитогорска получили четыре современных томографа

Лечебные учреждения Магнитогорского городского округа (Челябинская область) получили четыре новейших суперсовременных компьютерных томографа (КТ) повышенной точности.

«Новые КТ с таким широким пакетом опций в Магнитогорск поступили впервые», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На приобретение четырех новых КТ было выделено порядка 200 миллионов рублей в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и по программе развития детского здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Аппараты поступили в первую горбольницу им. Дробышева»; в ГКБ №2; Центр охраны материнства и детства и областной онкологический диспансер №2.

«Они позволят получать более качественные изображения, воссоздать трехмерную модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении с минимальной лучевой нагрузкой», - пояснили в минздраве.

Два аппарата способны сделать 160 срезов и еще два 80 срезов по полмиллиметра, вобрали в себя все возможные опции и обладают высокой производительностью.

Главный врач Центра охраны материнства и детства Марина Шеметова рассказала, на сегодня в больнице работает односрезовый КТ тоже японского производства. Он эксплуатируется уже более 10 лет. «Это был самый первый аппарат, установленный в Магнитогорске прямо в стационаре больницы. В прошлом году за счет средств министерства здравоохранения области его полностью обновили, модернизировали. Теперь, с запуском в работу нового компьютерного томографа, у нас в работе будет сразу два аппарата для проведения исследований», - пояснила главврач.

Главврач ГКБ №1 Ирина Капланова подчеркнула, что новое оборудование позволит получать очень качественные изображения: «Аппарат КТ способен увеличить скорость постановки диагноза и воссоздать трехмерную модель легких, сосудов, органов и костей грудной клетки в высоком разрешении, а лучевая нагрузка на нем минимальна».

Заведующая отделением лучевой диагностики ГБ №2 Наталья Синкевич отметила: «В ежедневной работе аппарат будет использоваться для любого участка тела и организма человека, а в условиях пандемии COVID-19 он окажется особенно нужен для исследования легких».

Напомним, в Магнитогорске перепрофилированы под лечение пациентов с ковидом несколько лечебных учреждений: горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3, Центр охраны материнства и детства, первый роддом.

Больницы уже получили компьютерные томографы. Ведутся работы по установке оборудования. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало осени 2021 года.

Использование нового оборудования позволит увеличить скорость постановки диагноза и будет способствовать ранней диагностике различных заболеваний.