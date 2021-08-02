02.08.2021
Больницы Магнитогорска получили четыре современных томографа
02.08.2021
В Челябинске продолжаются кражи канализационных люков
02.08.2021
Сотрудники ГИБДД отвезли теряющего сознание челябинца в больницу
02.08.2021
В Центральном районе Челябинска появится еще один «сухой» фонтан
02.08.2021
Челябинск выходит на последний этап гидравлических испытаний
02.08.2021
В Магнитогорске поддельная справка об отсутствии COVID-19 привела иностранца на скамью подсудимых
Больницы Магнитогорска получили четыре современных томографа
02.08.2021
В Магнитогорске поддельная справка об отсутствии COVID-19 привела иностранца на скамью подсудимых
26.07.2021
Жители Магнитогорска готовы воспрепятствовать строительству детсада
26.07.2021
Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на главу Магнитогорска
23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021