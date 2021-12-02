Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте

В Магнитогорске (Челябинская область) изменилась норма представительства школ в городском конкурсе на знание законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Если ранее в конкурсе могла участвовать только одна команда от школы, то теперь – до трёх», - разъяснил суть изменений председатель Собрания Александр Морозов.

Причин такого решения несколько. Во-первых, конкурс становится всё популярнее и в нём хочет участвовать большее число школьников. Во-вторых, реорганизация приводит к тому, что совершенно разные школы становятся одним образовательным учреждением, но с отделениями. И депутаты решили дать возможность таким объединенным школам выставлять на конкурс несколько команд.

Конкурс «Основы потребительских знаний» на Кубок городского Собрания проходит ежегодно накануне Всемирного дня потребителя - 15 марта. Он проводится по инициативе Объединения защиты прав потребителей и при поддержке управления образования уже десять лет.

Цель – в популяризации правовой грамотности в области защиты прав потребителей среди подрастающего поколения. В этом году в конкурсе приняло участие 16 команд, лучшей стала гимназия № 53.