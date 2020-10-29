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Большинство челябинцев предпочитают читать бумажные книги

Общество
Сегодня, 10:30
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Бумажная книга в Челябинске победила электронную и аудиокнигу. Большинство горожан предпочитают читать произведения в классическом виде

Сейчас существует несколько основных форматов книг. Самые популярные –книги, напечатанные на бумаге, электронные книги, а также аудиокниги. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить, какой из форматов ознакомления с произведениями литературы предпочитают челябинцы.

Среди опрошенных лидирует печатная версия произведения – бумажная книга. Этот вариант ответа выбрали 73,3% респондентов. В группе любителей наиболее традиционного формата чтения произведений литературы больше женщин и неработающих пенсионеров.

Почти каждый десятый житель Челябинска, принявший участие в нашем опросе (13,8%) приоритетным для себя называют электронную книгу. Ее предпочитают респонденты 25-44 лет, по роду занятий – безработные и временно неработающие.

Аудио-книги выбрали 6,3% опрошенных. Это были, в основном, студенты.

Есть среди горожан и те, кто вообще не читает книги. Эта группа по численности также составляет 6,3%.

Вариант ответа «ничего из перечисленного» предпочитают чаще остальных индивидуальные предприниматели, руководители организаций. Видимо, на чтение у них просто не хватает времени.

 

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